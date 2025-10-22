Världen

  • India Hindu Festival

    Tre vänner i indiska staden Mumbai tänder ljus. Foto: Rafiq Maqbool/AP/TT

  • India Hindu Festival

    Människor ii Indien samlas för att be och tända ljus under högtiden diwali. Foto: Ajit Solanki/AP/TT

  • India Kashmir Diwali Festival

    Människor tänder lampor på en gata i staden Srinagar i området Kashmir. Foto: Mukhtar Khan/AP/TT

De firar ljuset

Just nu firar många
människor i Indien.
Det är en av de viktigaste
högtiderna i landet, diwali.
Det är en festival för ljuset.

Människor tänder ljus
i sina hem och på gator.
De smyckar sina hem
med blommor.
De firar att ljuset
är starkare än mörkret.

En del människor ber
och äter mat tillsammans.

Diwali är alltid i fem dagar.
Högtiden började
den 20 oktober i år.

Diwali firas mest
av människor i Asien.
Ungefär en miljard
människor i världen firar.

Diwali är början på religionen
hinduismens nya år.
Men andra indiska religioner
firar också diwali.

Diwali är också början
på vintern.

8 SIDOR/TT

22 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 13:00

    Jag önskar alla en trevlig och fin dag med massa god mat,och ljus. Divallidagen 🌞🥳🥰😍🔥🎊

    Svara
  2. Léon skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 13:54

    Koolt😀

    Svara
  3. Maja skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 15:44

    Ha en trevlig tid med högtiden!🥳🌹

    Svara
  4. Milena och Miska skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 16:39

    HÄRLIGT!!!🥰💜 Jag älskar Indien!!!😍🥳❤

    Svara
