De firar ljuset

Just nu firar många

människor i Indien.

Det är en av de viktigaste

högtiderna i landet, diwali.

Det är en festival för ljuset.

Människor tänder ljus

i sina hem och på gator.

De smyckar sina hem

med blommor.

De firar att ljuset

är starkare än mörkret.

En del människor ber

och äter mat tillsammans.

Diwali är alltid i fem dagar.

Högtiden började

den 20 oktober i år.

Diwali firas mest

av människor i Asien.

Ungefär en miljard

människor i världen firar.

Diwali är början på religionen

hinduismens nya år.

Men andra indiska religioner

firar också diwali.

Diwali är också början

på vintern.

