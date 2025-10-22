Världen
Tre vänner i indiska staden Mumbai tänder ljus. Foto: Rafiq Maqbool/AP/TT
Människor ii Indien samlas för att be och tända ljus under högtiden diwali. Foto: Ajit Solanki/AP/TT
Människor tänder lampor på en gata i staden Srinagar i området Kashmir. Foto: Mukhtar Khan/AP/TT
De firar ljuset
Just nu firar många
människor i Indien.
Det är en av de viktigaste
högtiderna i landet, diwali.
Det är en festival för ljuset.
Människor tänder ljus
i sina hem och på gator.
De smyckar sina hem
med blommor.
De firar att ljuset
är starkare än mörkret.
En del människor ber
och äter mat tillsammans.
Diwali är alltid i fem dagar.
Högtiden började
den 20 oktober i år.
Diwali firas mest
av människor i Asien.
Ungefär en miljard
människor i världen firar.
Diwali är början på religionen
hinduismens nya år.
Men andra indiska religioner
firar också diwali.
Diwali är också början
på vintern.
8 SIDOR/TT
22 oktober 2025
Jag önskar alla en trevlig och fin dag med massa god mat,och ljus. Divallidagen 🌞🥳🥰😍🔥🎊
Koolt😀
Ha en trevlig tid med högtiden!🥳🌹
HÄRLIGT!!!🥰💜 Jag älskar Indien!!!😍🥳❤