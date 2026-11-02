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Bråk om domstol i Polen
Det har blivit bråk
om en viktig domstol i landet Polen.
Domstolen har fått kritik
för att den inte är helt fri
när den bestämmer om landets lagar.
Partiet PiS som tidigare styrde Polen
har valt domstolens ledare
och flera andra domare.
Experter har sagt
att det inte gick till på rätt sätt.
Den nya regeringen
vill få bort domstolens ledare.
Förra veckan blev ledaren stoppad.
Det blev stora protester
utanför domstolen efter det.
Poliser fick skydda domstolen.
De som protesterade
är kritiska mot regeringen
och Polens ledare Donald Tusk.
Men Donald Tusk säger
att domstolens ledare måste bort.
Annars blir inte domstolen rättvis.
Donald Tusk har lovat
att ändra flera viktiga lagar i Polen.
Men han har haft svårt att göra det.
Det beror både på domstolen
och på att landets president
sagt nej.
President Karol Nawrocki
är med i partiet PiS
som är regeringens motståndare.
Han har vägrat att godkänna
nya domare som partierna i regeringen
och riksdagen
vill ha i domstolen.
Tusk och regeringen
har valt en ny tillfällig domare
som ledare för domstolen nu.
Men flera som jobbar på domstolen
säger att den gamla ledaren
ska vara kvar.
8 SIDOR/TT
Du menar Donald Trump? Inte Donald Tusk???
Men jag tror inte att Donald Tusk är polens ledare, det borde vara nån annat person.🙂
Artikeln behöver korrigeringar. T.ex. Det är inte regeringen som vill ha domarna i domstolen (Författningsdomstol). Det är parlamentet som har valt nya domare till domstolen, i stället för dem vars mandatperiod hade löpt ut. Det är inte den nya regeringen som har stoppat domstolens ledare – det var domstolens nye ledare som suspenderade den förre.