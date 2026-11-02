Bråk om domstol i Polen

Det har blivit bråk

om en viktig domstol i landet Polen.

Domstolen har fått kritik

för att den inte är helt fri

när den bestämmer om landets lagar.

Partiet PiS som tidigare styrde Polen

har valt domstolens ledare

och flera andra domare.

Experter har sagt

att det inte gick till på rätt sätt.

Den nya regeringen

vill få bort domstolens ledare.

Förra veckan blev ledaren stoppad.

Det blev stora protester

utanför domstolen efter det.

Poliser fick skydda domstolen.

De som protesterade

är kritiska mot regeringen

och Polens ledare Donald Tusk.

Men Donald Tusk säger

att domstolens ledare måste bort.

Annars blir inte domstolen rättvis.

Donald Tusk har lovat

att ändra flera viktiga lagar i Polen.

Men han har haft svårt att göra det.

Det beror både på domstolen

och på att landets president

sagt nej.

President Karol Nawrocki

är med i partiet PiS

som är regeringens motståndare.

Han har vägrat att godkänna

nya domare som partierna i regeringen

och riksdagen

vill ha i domstolen.

Tusk och regeringen

har valt en ny tillfällig domare

som ledare för domstolen nu.

Men flera som jobbar på domstolen

säger att den gamla ledaren

ska vara kvar.

8 SIDOR/TT