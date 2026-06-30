Sverige

De två ledarna för Polen och Sverige ser glada ut.

Polens ledare Donald Tusk och Sveriges ledare Ulf Kristersson. Foto: Sergei Grits/AP/TT

Polen köper svenska u-båtar

Landet Polen vill köpa tre u-båtar
från det svenska företaget Saab.
U-båtarna kallas för A26.
Den första ska vara klar år 2031.

U-båtarna ska byggas
i Saabs fabriker i städerna
Landskrona och Karlskrona.

Samtidigt har Saab lovat
att satsa pengar i Polen
så att fabriker där kan sköta
och reparera u-båtarna.

Det kan bli många nya jobb
i både Polen och Sverige.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.

– Det här är en mycket stor affär.
Det handlar om ungefär
50 miljarder svenska kronor,
säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

30 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Aicha skriver:
    30 juni, 2026 kl. 10:29

    Gör ni det om ni vill

    Svara
  2. Lena skriver:
    30 juni, 2026 kl. 10:32

    bra att svergie och Polen samarbetar. lycka till. 😍😍jag gillar att resa till polen ,människorna där är så vänliga .Vi reser alltid ditt på våran semester

    Svara
  3. Aicha skriver:
    30 juni, 2026 kl. 10:38

    Jag tycker om 🇵🇱

    Svara
  4. Katarina skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:38

    tycker det är jättebra att polen och sverige gör affärer.. jag håller med dig Aisha ett fint land .🤗🤗😍😍jag älskar polen jag också.

    Svara
  5. Anonym skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:50

    Tar det 4-5 år att bygga en u-båt?

    Svara
  6. Anonym skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:50

    Jag tycker det är långsamt att det tar 4-5 år att bygga en u-båt, med tanke på det är ett företag.

    Svara
  7. Anonym skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:55

    Med tanke på tyskarna, för de det tar 4 månader att bygga en u-båt. Så är 4-5 år långt tid.

    Svara
  8. Ali skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:34

    Anonym du kan googla på din fråga, det var en bra fråga du ställe verkligen. Finns mycket att läsa om varför det tar så långt tid.mvh ali

    Svara
  9. Bernhard skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:37

    Grattis till båda länderna

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar