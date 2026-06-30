Polen köper svenska u-båtar

Landet Polen vill köpa tre u-båtar

från det svenska företaget Saab.

U-båtarna kallas för A26.

Den första ska vara klar år 2031.

U-båtarna ska byggas

i Saabs fabriker i städerna

Landskrona och Karlskrona.

Samtidigt har Saab lovat

att satsa pengar i Polen

så att fabriker där kan sköta

och reparera u-båtarna.

Det kan bli många nya jobb

i både Polen och Sverige.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

– Det här är en mycket stor affär.

Det handlar om ungefär

50 miljarder svenska kronor,

säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT