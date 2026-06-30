Sverige
Polens ledare Donald Tusk och Sveriges ledare Ulf Kristersson. Foto: Sergei Grits/AP/TT
Polen köper svenska u-båtar
Landet Polen vill köpa tre u-båtar
från det svenska företaget Saab.
U-båtarna kallas för A26.
Den första ska vara klar år 2031.
U-båtarna ska byggas
i Saabs fabriker i städerna
Landskrona och Karlskrona.
Samtidigt har Saab lovat
att satsa pengar i Polen
så att fabriker där kan sköta
och reparera u-båtarna.
Det kan bli många nya jobb
i både Polen och Sverige.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
– Det här är en mycket stor affär.
Det handlar om ungefär
50 miljarder svenska kronor,
säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
30 juni 2026
Gör ni det om ni vill
bra att svergie och Polen samarbetar. lycka till. 😍😍jag gillar att resa till polen ,människorna där är så vänliga .Vi reser alltid ditt på våran semester
Jag tycker om 🇵🇱
tycker det är jättebra att polen och sverige gör affärer.. jag håller med dig Aisha ett fint land .🤗🤗😍😍jag älskar polen jag också.
Tar det 4-5 år att bygga en u-båt?
Jag tycker det är långsamt att det tar 4-5 år att bygga en u-båt, med tanke på det är ett företag.
Med tanke på tyskarna, för de det tar 4 månader att bygga en u-båt. Så är 4-5 år långt tid.
Anonym du kan googla på din fråga, det var en bra fråga du ställe verkligen. Finns mycket att läsa om varför det tar så långt tid.mvh ali
Grattis till båda länderna