Sverige
Det svenska flygplanet Jas Gripen. Foto: Aijaz Rahi/AP/TT
Svenska flygplan till Polen
Svenska militärens flygplan
Jas Gripen
ska hjälpa till att vakta
gränserna i Polen.
Sverige jobbar
med andra militärer
i organisationen Nato.
Sverige börjar jobba i Polen
den 1 oktober.
De ska vara där
i två månader.
Militärerna ska mest flyga
och vakta i luften
vid gränsen i östra Polen.
– Vi behöver göra det.
Det säger Pål Jonsson.
Han är Sveriges minister
för försvaret.
Öster om Polen ligger
landet Ukraina.
Ryssland har krigat mot Ukraina
i flera år.
Nato misstänker att Ryssland
har flugit in över gränserna
till andra länder
fast de inte får.
Det här är andra gången
som svenska flygplan
hjälper till i Polen.
Första gången var
våren år 2025.
8 SIDOR/TT
1 oktober 2026
jättebra att Sverige och Polen samarbetar med varandra. man känner sig tryggare. 😍😍😎
mycket bra!!!håller med dig Mia
Hurmyke ska kosta Sverige detta bevakning