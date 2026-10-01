Svenska flygplan till Polen

Svenska militärens flygplan

Jas Gripen

ska hjälpa till att vakta

gränserna i Polen.

Sverige jobbar

med andra militärer

i organisationen Nato.

Sverige börjar jobba i Polen

den 1 oktober.

De ska vara där

i två månader.

Militärerna ska mest flyga

och vakta i luften

vid gränsen i östra Polen.

– Vi behöver göra det.

Det säger Pål Jonsson.

Han är Sveriges minister

för försvaret.

Öster om Polen ligger

landet Ukraina.

Ryssland har krigat mot Ukraina

i flera år.

Nato misstänker att Ryssland

har flugit in över gränserna

till andra länder

fast de inte får.

Det här är andra gången

som svenska flygplan

hjälper till i Polen.

Första gången var

våren år 2025.

8 SIDOR/TT