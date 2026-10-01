Sverige

Ett flygplan flyger i luften. Det kommer rök från motorerna.

Det svenska flygplanet Jas Gripen. Foto: Aijaz Rahi/AP/TT

Svenska flygplan till Polen

Svenska militärens flygplan
Jas Gripen
ska hjälpa till att vakta
gränserna i Polen.

Sverige jobbar
med andra militärer
i organisationen Nato.

Sverige börjar jobba i Polen
den 1 oktober.
De ska vara där
i två månader.

Militärerna ska mest flyga
och vakta i luften
vid gränsen i östra Polen.

– Vi behöver göra det.

Det säger Pål Jonsson.
Han är Sveriges minister
för försvaret.

Öster om Polen ligger
landet Ukraina.
Ryssland har krigat mot Ukraina
i flera år.

Nato misstänker att Ryssland
har flugit in över gränserna
till andra länder
fast de inte får.

Det här är andra gången
som svenska flygplan
hjälper till i Polen.
Första gången var
våren år 2025.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. mia skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:53

    jättebra att Sverige och Polen samarbetar med varandra. man känner sig tryggare. 😍😍😎

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  2. mamma skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 11:38

    mycket bra!!!håller med dig Mia

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  3. HASE skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 11:40

    Hurmyke ska kosta Sverige detta bevakning

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