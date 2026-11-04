Demokraterna får flest röster

Det har varit val

till riksdagen i USA.

Alla röster är inte räknade än.

Men partiet Demokraterna verkar

ha fått flest röster.

Det visar undersökningar.

Politiker i Demokraterna

får fler platser i riksdagen

än motståndarna

i partiet Republikanerna.

Det gäller i båda delarna

av USAs riksdag.

Delarna heter senaten

och representanthuset.

USAs ledare Donald Trump

är med i partiet Republikanerna.

Tidigare hade hans parti

flest platser i riksdagen.

– Det verkar som att många

som brukar rösta på Republikanerna

har röstat på Demokraterna i år.

Väljarna vill visa Trump

att de inte är nöjda med honom.

Det säger Grant Reeher

som är expert på politik

på universitet Syracuse i USA.

Han tror att många är

missnöjda med att mycket i USA

har blivit dyrare

under de två år

som Trump styrt landet.

Trump har också

startat krig mot Iran

trots att han sagt

att han inte skulle bråka

med andra länder.

Det kommer att ta

flera dagar innan

alla röster i valet är räknade.

8 SIDOR/TT