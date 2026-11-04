Världen
Folk ser glada ut och viftar med flaggor.
Människor firar resultatet i valet i USA. Foto: Ellen Schmidt/AP/TT

Demokraterna får flest röster

Det har varit val
till riksdagen i USA.
Alla röster är inte räknade än.
Men partiet Demokraterna verkar
ha fått flest röster.
Det visar undersökningar.

Politiker i Demokraterna
får fler platser i riksdagen
än motståndarna
i partiet Republikanerna.

Det gäller i båda delarna
av USAs riksdag.
Delarna heter senaten
och representanthuset.

USAs ledare Donald Trump
är med i partiet Republikanerna.
Tidigare hade hans parti
flest platser i riksdagen.

– Det verkar som att många
som brukar rösta på Republikanerna
har röstat på Demokraterna i år.
Väljarna vill visa Trump
att de inte är nöjda med honom.

Det säger Grant Reeher
som är expert på politik
på universitet Syracuse i USA.

Han tror att många är
missnöjda med att mycket i USA
har blivit dyrare
under de två år
som Trump styrt landet.

Trump har också
startat krig mot Iran
trots att han sagt
att han inte skulle bråka
med andra länder.

Det kommer att ta
flera dagar innan
alla röster i valet är räknade.

8 SIDOR/TT

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5 kommentarer

    1. 4 november 2026 kl. 13:57
      8 Sidor skriver:

      Hej Vinne!

      Det är inte bestämt vem
      som ska leda Demokraterna
      inför nästa stora val i USA.
      Valet är i november år 2028.

      Men några politiker
      som många pratar om är

      • Kamala Harris
      • Gavin Newsom
      • Pete Buttigieg
      • Alexandria Ocasio-Cortez.

      /Hälsningar 8 Sidor

  3. 4 november 2026 kl. 13:24
    Octane skriver:

    Ja 👏 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  1. Kommentera

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