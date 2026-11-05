Världen
Han håller ihop händerna och ser tacksam ut.
Abdul El-Sayed från området Michigan blir USAs första muslimska senator i riksdagen. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

Första muslimska senatorn

Det gick bra för
partiet Demokraterna i valet
till USAs riksdag.

Demokraterna får makten
i båda delarna av riksdagen,
representanthuset och senaten.

Senaten får också sin första
muslimska politiker.
Det är Abdul El-Sayed
från området Michigan.
Han är demokrat.

Alla röster i valet är
inte räknade än.
Men demokraterna har fått
minst 228 platser i representanthuset.
Totalt finns det 435 platser.

I senaten har partiet
minst 54 av de 100 platserna där.

Det betyder att Demokraterna
har mycket mer makt i riksdagen
än deras motståndare Republikanerna.

Det kan göra det svårare
för landets ledare Donald Trump
att få igenom sin politik.
Trump är med i Republikanerna.

8 SIDOR/TT

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7 kommentarer

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