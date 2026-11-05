Första muslimska senatorn
Det gick bra för
partiet Demokraterna i valet
till USAs riksdag.
Demokraterna får makten
i båda delarna av riksdagen,
representanthuset och senaten.
Senaten får också sin första
muslimska politiker.
Det är Abdul El-Sayed
från området Michigan.
Han är demokrat.
Alla röster i valet är
inte räknade än.
Men demokraterna har fått
minst 228 platser i representanthuset.
Totalt finns det 435 platser.
I senaten har partiet
minst 54 av de 100 platserna där.
Det betyder att Demokraterna
har mycket mer makt i riksdagen
än deras motståndare Republikanerna.
Det kan göra det svårare
för landets ledare Donald Trump
att få igenom sin politik.
Trump är med i Republikanerna.
8 SIDOR/TT
😎🤠🥳🤎
grattis stor grej
Allt som retar Trump är bra
Han är en demon.
Känn efter lite.
dåligt
Jag tycker,det är inte bra
Han kanske gör världen till en tryggare plats igen!?….