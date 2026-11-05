Första muslimska senatorn

Det gick bra för

partiet Demokraterna i valet

till USAs riksdag.

Demokraterna får makten

i båda delarna av riksdagen,

representanthuset och senaten.

Senaten får också sin första

muslimska politiker.

Det är Abdul El-Sayed

från området Michigan.

Han är demokrat.

Alla röster i valet är

inte räknade än.

Men demokraterna har fått

minst 228 platser i representanthuset.

Totalt finns det 435 platser.

I senaten har partiet

minst 54 av de 100 platserna där.

Det betyder att Demokraterna

har mycket mer makt i riksdagen

än deras motståndare Republikanerna.

Det kan göra det svårare

för landets ledare Donald Trump

att få igenom sin politik.

Trump är med i Republikanerna.

8 SIDOR/TT