Val till USAs riksdag

Tisdagen den 3 november

är det val i USA.

Folk ska välja politiker

till USAs riksdag.

De senaste åren

har partiet Republikanerna

haft flest politiker i riksdagen.

USAs ledare Donald Trump

är med i Republikanerna.

Han har hållit många tal

under hösten

för att folk ska rösta

på hans parti.

Men det är inte säkert

att partiet får flest röster i år.

Partiet Demokraterna

kan få fler röster.

Det visar en del undersökningar.

Donald Trump är kvar

som ledare för USA i två år till.

Men han kan få svårare

att styra landet

om partiet Demokraterna

får flest röster i riksdagen.

8 SIDOR/TT