Val till USAs riksdag
Tisdagen den 3 november
är det val i USA.
Folk ska välja politiker
till USAs riksdag.
De senaste åren
har partiet Republikanerna
haft flest politiker i riksdagen.
USAs ledare Donald Trump
är med i Republikanerna.
Han har hållit många tal
under hösten
för att folk ska rösta
på hans parti.
Men det är inte säkert
att partiet får flest röster i år.
Partiet Demokraterna
kan få fler röster.
Det visar en del undersökningar.
Donald Trump är kvar
som ledare för USA i två år till.
Men han kan få svårare
att styra landet
om partiet Demokraterna
får flest röster i riksdagen.
8 SIDOR/TT
Bra 👍
Rösta inte Donald Trump
￼
Rösta på Donald Trump🥳
Rösta på Donald Trump😤😠