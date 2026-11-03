Världen
En person står med ryggen mot fotografen och röstar i ett litet bås. På väggen hänger en USA-flagga.
En person röstar i förtid i Los Angeles i USA. Foto: Chris Pizzello

Val till USAs riksdag

Tisdagen den 3 november
är det val i USA.
Folk ska välja politiker
till USAs riksdag.

De senaste åren
har partiet Republikanerna
haft flest politiker i riksdagen.

USAs ledare Donald Trump
är med i Republikanerna.
Han har hållit många tal
under hösten
för att folk ska rösta
på hans parti.

Men det är inte säkert
att partiet får flest röster i år.
Partiet Demokraterna
kan få fler röster.
Det visar en del undersökningar.

Donald Trump är kvar
som ledare för USA i två år till.
Men han kan få svårare
att styra landet
om partiet Demokraterna
får flest röster i riksdagen.

8 SIDOR/TT

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