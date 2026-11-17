Epstein kan ha blivit mördad
År 2019 dog sexbrottslingen
Jeffrey Epstein
i ett fängelse i USA.
En undersökning visade
att han tagit sitt liv.
Men nu säger en grupp forskare
att Epstein kanske inte
tog sitt liv.
Han kan ha blivit mördad.
Experten Anders Eriksson
från Sverige är en av forskarna.
– Vi har undersökt
alla skador som fanns
på den döda kroppen.
Flera av skadorna
kan han inte ha fått
om han tog sitt liv.
Det säger Anders Eriksson
till Sveriges Radio.
Forskarna har undersökt
bilder på den döda kroppen.
De har fått bilderna
av Jeffrey Epsteins bror.
– Det ser ut som
att han blev strypt.
Det kan förklara alla
skador på kroppen,
säger Anders Eriksson.
Jeffrey Epstein var dömd
för sexbrott mot barn.
Det skulle bli
en ny rättegång mot
honom när han dog.
Jeffrey Epstein
var mycket rik.
Han kände många människor
med mycket makt.
Det finns misstankar
att Epstein sålde barn
och kvinnor till andra män.
8 SIDOR
- Rika personer, kändisar
och människor med mycket makt
kände Jeffrey Epstein.
- Några av dem är
Donald Trump, Bill Clinton,
Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen,
brittiske prinsen Andrew och
norska prinsessan Mette-Marit.
- Flera svenska personer
har också haft kontakt med Epstein.
Det har blivit känt
efter att flera miljoner av Epsteins mejl,
bilder och andra papper
blivit fria att läsa.
- Epstein blev straffad
för sexbrott mot barn år 2008.
Men massor av unga kvinnor
har anklagat honom för
att ha gjort sexbrott mot dem
efter det straffet.
- Epstein är också anklagad för
att ha sålt barn och unga kvinnor
till andra män.
- År 2019 tog poliser fast
Jeffrey Epstein igen.
Men det blev ingen rättegång.
Epstein tog livet av sig.
Det säger USAs myndigheter.
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det kunde vara sannolikt, det finns för många berömmda personer som är inblandade i Epsteins brott, personer med mycket makt….
Han visste nog för mycket och blev undanröjt .det kan vara så.
Det är inte rätt att vem som helst kan läsa hans mejl p nätet.
Sorry att jag inte kunde skriva: ”å”.
Men assså hur mördade han i fängelse????