År 2019 dog sexbrottslingen

Jeffrey Epstein

i ett fängelse i USA.

En undersökning visade

att han tagit sitt liv.

Men nu säger en grupp forskare

att Epstein kanske inte

tog sitt liv.

Han kan ha blivit mördad.

Experten Anders Eriksson

från Sverige är en av forskarna.

– Vi har undersökt

alla skador som fanns

på den döda kroppen.

Flera av skadorna

kan han inte ha fått

om han tog sitt liv.

Det säger Anders Eriksson

till Sveriges Radio.

Forskarna har undersökt

bilder på den döda kroppen.

De har fått bilderna

av Jeffrey Epsteins bror.

– Det ser ut som

att han blev strypt.

Det kan förklara alla

skador på kroppen,

säger Anders Eriksson.

Jeffrey Epstein var dömd

för sexbrott mot barn.

Det skulle bli

en ny rättegång mot

honom när han dog.

Jeffrey Epstein

var mycket rik.

Han kände många människor

med mycket makt.

Det finns misstankar

att Epstein sålde barn

och kvinnor till andra män.

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