Andrew utomhus i kostym.

Tidigare prinsen Andrew är misstänkt för brott. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Nya misstankar mot Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor
som tidigare var prins i Storbritannien
är misstänkt för nya sexbrott.

Sedan tidigare jobbar
poliser med en undersökning
om flera olika brott
som Andrew kan ha gjort.

Nu vill poliserna
tala med en kvinna som
tidigare sagt att Andrew
kan ha gjort sexbrott mot henne.
De undersöker också
om det kan ha hänt fler kvinnor.

Andrew har tidigare
blivit anklagad för sexbrott
av en annan kvinna, Virginia Giuffre.

Giuffre har berättat att hon
blivit tvingad att ha sex
med Andrew tre gånger
när hon var 17 år.

Hon säger att hon blev tvingad
av Andrews vän,
sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Förra året fick Andrew
inte längre kalla sig för prins
på grund av misstankarna mot honom.

Andrew har tidigare sagt
att han inte haft sex med
Virginia Giuffre.

Giuffre lever inte längre.
Hon tog sitt liv förra året.

Andrew är bror till
Storbritanniens kung, Charles.

Det är inte klart när
polisernas undersökning om Andrew
blir klar.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. . skriver:
    22 maj, 2026 kl. 09:33

    dålig äcklig är han .hårt straff borde han få.!!!!

    Svara
  2. Cuio88 skriver:
    22 maj, 2026 kl. 13:13

    Stackars Virginia Giuffre! Andrew borde sättas i fängelse!😠😠😠

    Svara
