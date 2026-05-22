Nya misstankar mot Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor

som tidigare var prins i Storbritannien

är misstänkt för nya sexbrott.

Sedan tidigare jobbar

poliser med en undersökning

om flera olika brott

som Andrew kan ha gjort.

Nu vill poliserna

tala med en kvinna som

tidigare sagt att Andrew

kan ha gjort sexbrott mot henne.

De undersöker också

om det kan ha hänt fler kvinnor.

Andrew har tidigare

blivit anklagad för sexbrott

av en annan kvinna, Virginia Giuffre.

Giuffre har berättat att hon

blivit tvingad att ha sex

med Andrew tre gånger

när hon var 17 år.

Hon säger att hon blev tvingad

av Andrews vän,

sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Förra året fick Andrew

inte längre kalla sig för prins

på grund av misstankarna mot honom.

Andrew har tidigare sagt

att han inte haft sex med

Virginia Giuffre.

Giuffre lever inte längre.

Hon tog sitt liv förra året.

Andrew är bror till

Storbritanniens kung, Charles.

Det är inte klart när

polisernas undersökning om Andrew

blir klar.

