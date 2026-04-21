Världen
Storbritanniens ledare Keir Starmer. Foto: Alastair Grant/AP/TT
Peter Mandelson och ledaren Keir Starmer. Foto: Carl Court/AP/TT
Ledaren Starmer får kritik
Storbritanniens ledare
Keir Starmer har fått mycket kritik
den senaste tiden.
Han har gett ett fint jobb
till politikern Peter Mandelson.
Mandelson var nära vän
med en känd sexbrottsling från USA,
Jeffrey Epstein.
Trots det fick Mandelson
jobbet som chef
för Storbritanniens kontor i USA.
Kontoret kallas ambassad.
Mandelson fick sluta sitt jobb
i höstas
efter att tidningar berättat
att han var vän med Epstein.
Mandelson kan också
ha fått pengar av Epstein
och gett Epstein
hemlig information.
Ledaren Starmer har
bett om ursäkt för att
han gav jobbet till Mandelson.
Nu har det blivit
en ny skandal.
Det har blivit känt
att Mandelson
inte heller blev godkänd
för jobbet från början.
Experter undersöker folk
som får viktiga jobb
för att kolla om det är säkert.
Mandelson fick nej
på undersökningen.
Trots det fick
Mandelson jobbet.
Nu får ledaren Starmer ny kritik.
Starmer säger att han
inte kände till undersökningen.
8 SIDOR/TT
21 april 2026