Ledaren Starmer får kritik

Storbritanniens ledare

Keir Starmer har fått mycket kritik

den senaste tiden.

Han har gett ett fint jobb

till politikern Peter Mandelson.

Mandelson var nära vän

med en känd sexbrottsling från USA,

Jeffrey Epstein.

Trots det fick Mandelson

jobbet som chef

för Storbritanniens kontor i USA.

Kontoret kallas ambassad.

Mandelson fick sluta sitt jobb

i höstas

efter att tidningar berättat

att han var vän med Epstein.

Mandelson kan också

ha fått pengar av Epstein

och gett Epstein

hemlig information.

Ledaren Starmer har

bett om ursäkt för att

han gav jobbet till Mandelson.

Nu har det blivit

en ny skandal.

Det har blivit känt

att Mandelson

inte heller blev godkänd

för jobbet från början.

Experter undersöker folk

som får viktiga jobb

för att kolla om det är säkert.

Mandelson fick nej

på undersökningen.

Trots det fick

Mandelson jobbet.

Nu får ledaren Starmer ny kritik.

Starmer säger att han

inte kände till undersökningen.

8 SIDOR/TT