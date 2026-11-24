Farkost undersöker rymden
Farkosten Voyager 1
har varit i rymden
i nästan 50 år.
USA sköt upp den år 1977.
Då var uppdraget
att undersöka planeterna
Jupiter och Saturnus.
Efter att Voyager 1 blev klar
har den fortsatt
sin resa i rymden.
Nu är den mycket långt
ifrån vår planet.
Den är 25,9 miljarder kilometer bort.
Det kallas ett ljusdygn.
Det låter långt.
Men Voyager 1 skulle behöva
fortsätta sin resa i 30 tusen år till
för att nå slutet av
vårt hem i rymden,
solsystemet.
– De enorma avstånden
i universum blir
väldigt tydliga här.
Det säger Jonas Appelberg.
Han jobbar på myndigheten
Rymdstyrelsen.
Experterna använder radiovågor
för att ställa frågor till Voyager 1.
Radiovågor rör sig lika snabbt som ljuset.
De tar ett dygn för radiovågorna
att nå Voyager 1.
Om farkosten svarar direkt
får forskarna svar på
sina frågor efter två dygn.
Efter nästan 50 år
i rymden börjar
Voyager 1 bli sliten.
Mycket av tekniken ombord
är avstängd för att spara el.
Hur länge till experterna
kan ha kontakt med farkosten
är svårt att veta.
Men även när vår kontakt
med Voyager 1 tar slut
kommer den att fortsätta
sin resa genom solsystemet.
Ombord finns hälsningar
från jorden.
Läs mer i rutan nedanför.
8 SIDOR/TT
- Ombord på Voyager 1
finns en skiva av guld.
- Tanken med skivan är
att den som hittar den
ska lära sig något
om livet på jorden.
- Om någon gör det
och lyckas spela skivan
kan den höra klassisk musik
av Bach, Beethoven och Mozart.
- Det finns också modernare låtar
av Chuck Berry och Louis Armstrong.
- På skivan finns också hälsningar
på 55 olika språk.
- En hälsning kommer från Jimmy Carter.
Han var president i USA när
Voyager 1 började sin resa.
- Hälsningen på svenska
är inläst av Gunnel Almgren Schaar.
Hon var student på en skola
i staden Ithaca i USA.
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