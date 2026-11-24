Farkosten Voyager 1

har varit i rymden

i nästan 50 år.

USA sköt upp den år 1977.

Då var uppdraget

att undersöka planeterna

Jupiter och Saturnus.

Efter att Voyager 1 blev klar

har den fortsatt

sin resa i rymden.

Nu är den mycket långt

ifrån vår planet.

Den är 25,9 miljarder kilometer bort.

Det kallas ett ljusdygn.

Det låter långt.

Men Voyager 1 skulle behöva

fortsätta sin resa i 30 tusen år till

för att nå slutet av

vårt hem i rymden,

solsystemet.

– De enorma avstånden

i universum blir

väldigt tydliga här.

Det säger Jonas Appelberg.

Han jobbar på myndigheten

Rymdstyrelsen.

Experterna använder radiovågor

för att ställa frågor till Voyager 1.

Radiovågor rör sig lika snabbt som ljuset.

De tar ett dygn för radiovågorna

att nå Voyager 1.

Om farkosten svarar direkt

får forskarna svar på

sina frågor efter två dygn.

Efter nästan 50 år

i rymden börjar

Voyager 1 bli sliten.

Mycket av tekniken ombord

är avstängd för att spara el.

Hur länge till experterna

kan ha kontakt med farkosten

är svårt att veta.

Men även när vår kontakt

med Voyager 1 tar slut

kommer den att fortsätta

sin resa genom solsystemet.

Ombord finns hälsningar

från jorden.

Läs mer i rutan nedanför.

8 SIDOR/TT