I april flög fyra astronauter från USA runt månen. Här är astronauterna före resan. Foto: Chris O'Meara/AP/TT
USA vill bygga hus på månen
Det säger Nasa som är
USAs myndighet för rymden.
Husen på månen ska
vara klara någon gång
efter år 2030.
Då ska astronauter
kunna bo där.
Astronauter är experter
på att resa i rymden.
Nasa har redan
beställt raketer
och andra maskiner
för att kunna bygga husen.
Det säger nyhetsbyrån AP.
Först vill Nasa bygga
ledningar för el på månen.
Sedan ska de bygga hus.
Drönare ska vakta
husen från astronauter
från andra länder.
Bland annat Kina vill
också åka till månen.
USA tränar redan på
att åka till månen.
I april i år flög fyra
astronauter runt månen.
Om två år hoppas Nasa
kunna landa en raket
med människor på månen.
8 SIDOR/TT
27 maj 2026
Jag vill bli en astronaut när jag blir stor
inte sant 2067 typ
Pelle du kommer inte bli astronaut när du blir stor brush
Det låter konstigt 😂😂😂
Mille😂😂😂😂
Så klart så är det amerika som säger det
Bra
Vi alla komer dö en dag
Vem vill flytta dit?