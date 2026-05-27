Världen

De står på en rad och vinkar åt folk. De är klädda i orange overaller för rymden.

I april flög fyra astronauter från USA runt månen. Här är astronauterna före resan. Foto: Chris O'Meara/AP/TT

USA vill bygga hus på månen

USA vill bygga
hus på månen.
Det säger Nasa som är
USAs myndighet för rymden.

Husen på månen ska
vara klara någon gång
efter år 2030.
Då ska astronauter
kunna bo där.

Astronauter är experter
på att resa i rymden.

Nasa har redan
beställt raketer
och andra maskiner
för att kunna bygga husen.
Det säger nyhetsbyrån AP.

Först vill Nasa bygga
ledningar för el på månen.
Sedan ska de bygga hus.

Drönare ska vakta
husen från astronauter
från andra länder.
Bland annat Kina vill
också åka till månen.

USA tränar redan på
att åka till månen.
I april i år flög fyra
astronauter runt månen.
Om två år hoppas Nasa
kunna landa en raket
med människor på månen.

8 SIDOR/TT

27 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Pelle skriver:
    27 maj, 2026 kl. 10:35

    Jag vill bli en astronaut när jag blir stor

    Svara
  2. liggo 01010 skriver:
    27 maj, 2026 kl. 10:46

    inte sant 2067 typ

    Svara
  3. Mille skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:00

    Pelle du kommer inte bli astronaut när du blir stor brush

    Svara
  4. Afrikano skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:01

    Det låter konstigt 😂😂😂

    Svara
  5. fre skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:02

    Mille😂😂😂😂

    Svara
  6. anonym skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:13

    Så klart så är det amerika som säger det

    Svara
  7. Donald Trump skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:22

    Bra

    Svara
  8. ??? skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:36

    Vi alla komer dö en dag

    Svara
  9. En person som är anonym skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:45

    Vem vill flytta dit?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar