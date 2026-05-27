USA vill bygga

hus på månen.

Det säger Nasa som är

USAs myndighet för rymden.

Husen på månen ska

vara klara någon gång

efter år 2030.

Då ska astronauter

kunna bo där.

Astronauter är experter

på att resa i rymden.

Nasa har redan

beställt raketer

och andra maskiner

för att kunna bygga husen.

Det säger nyhetsbyrån AP.

Först vill Nasa bygga

ledningar för el på månen.

Sedan ska de bygga hus.

Drönare ska vakta

husen från astronauter

från andra länder.

Bland annat Kina vill

också åka till månen.

USA tränar redan på

att åka till månen.

I april i år flög fyra

astronauter runt månen.

Om två år hoppas Nasa

kunna landa en raket

med människor på månen.

