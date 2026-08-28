Svenska satelliter åt Europa

Företag i världen använder

mer pengar än någonsin för

att bygga satelliter.

En satellit är en maskin

som skickas upp i rymden

och åker runt vår planet.

Den samlar viktig information.

År 2024 jobbade

ungefär 1 500 personer

i Sverige med något

som har med rymden att göra.

Ett av de företagen

heter OHB Sweden.

De har sin fabrik

i Kista i Stockholm.

OHB har byggt

en viktig satellit för väder.

Nu kör den runt jorden

långt ute i rymden.

Där tar den bilder på

moln och vindar.

Satelliten hjälper experter

att ta reda på vilket väder

det ska bli i framtiden.

Företaget i Kista bygger

satelliter åt ESA.

Det är Europas

organisation för rymden.

Tidigare i år blev det klart

att de ska bygga

tjugo satelliter till.

Det finns flera företag

i Sverige som jobbar med

teknik för rymden.

Satelliter är inte bara

viktiga för vädret.

De är också viktiga för

att få snabbt internet

på platser där det

inte finns några kablar.

Det kan vara i skogen

eller ute på havet.

Miljardären Elon Musks

amerikanska företag Starlink

jobbar med sådant.

8 SIDOR/TT