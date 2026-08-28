Världen
Dan Tengberg svetsar fast delar på en av OHB Swedens satelliter.
Svenska satelliter åt Europa
Företag i världen använder
mer pengar än någonsin för
att bygga satelliter.
En satellit är en maskin
som skickas upp i rymden
och åker runt vår planet.
Den samlar viktig information.
År 2024 jobbade
ungefär 1 500 personer
i Sverige med något
som har med rymden att göra.
Ett av de företagen
heter OHB Sweden.
De har sin fabrik
i Kista i Stockholm.
OHB har byggt
en viktig satellit för väder.
Nu kör den runt jorden
långt ute i rymden.
Där tar den bilder på
moln och vindar.
Satelliten hjälper experter
att ta reda på vilket väder
det ska bli i framtiden.
Företaget i Kista bygger
satelliter åt ESA.
Det är Europas
organisation för rymden.
Tidigare i år blev det klart
att de ska bygga
tjugo satelliter till.
Det finns flera företag
i Sverige som jobbar med
teknik för rymden.
Satelliter är inte bara
viktiga för vädret.
De är också viktiga för
att få snabbt internet
på platser där det
inte finns några kablar.
Det kan vara i skogen
eller ute på havet.
Miljardären Elon Musks
amerikanska företag Starlink
jobbar med sådant.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026
🇸🇪 📡🛰️🌎👏🏻