Ryssland startade

sitt stora krig

mot Ukraina år 2022.

Kriget märks också

i andra länder.

I tisdags flög drönare

över landet Moldavien.

Presidenten där säger

att det var ryska drönare.

En drönare flög

mot huvudstaden Chisinau.

För att skydda människor

stoppade Moldavien

alla flygplan.

Ingen människa

ska ha blivit skadad.

Men myndigheterna varnar

människor för att gå nära

om det ligger

en drönare på marken.

Nu vill Moldavien att länder

straffar Ryssland hårdare.

Ryssland försöker stoppa länder

från att hjälpa Ukraina.

Det säger poliserna

i svenska Säpo.

Säpo varnar för

att Ryssland kan förstöra

saker i Sverige också.

Det är särskilt stor risk

för fabriker som gör vapen

och annat till militärer.

I Estland har någon

förstört en fabrik

som gör drönare.

Estland säger

att det är Ryssland.

Estlands regering

säger att de stänger

gränsen mot Ryssland

den 1 december.

8 SIDOR/TT