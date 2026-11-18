Kriget märks i flera länder
Ryssland startade
sitt stora krig
mot Ukraina år 2022.
Kriget märks också
i andra länder.
I tisdags flög drönare
över landet Moldavien.
Presidenten där säger
att det var ryska drönare.
En drönare flög
mot huvudstaden Chisinau.
För att skydda människor
stoppade Moldavien
alla flygplan.
Ingen människa
ska ha blivit skadad.
Men myndigheterna varnar
människor för att gå nära
om det ligger
en drönare på marken.
Nu vill Moldavien att länder
straffar Ryssland hårdare.
Ryssland försöker stoppa länder
från att hjälpa Ukraina.
Det säger poliserna
i svenska Säpo.
Säpo varnar för
att Ryssland kan förstöra
saker i Sverige också.
Det är särskilt stor risk
för fabriker som gör vapen
och annat till militärer.
I Estland har någon
förstört en fabrik
som gör drönare.
Estland säger
att det är Ryssland.
Estlands regering
säger att de stänger
gränsen mot Ryssland
den 1 december.
8 SIDOR/TT
Bra Estland 🇪🇪 stäng gränsen mot Ryssland 🇷🇺 det kan vara bra ide
Ryssland måste snart ge sig bruh
Radio och Tv ljuger och folk lyssnar på detta som sombi…