Bildgalleri
Kvinnor dör av våld
Mäns våld mot kvinnor
är ett stort problem.
Över hundra kvinnor
blir dödade av män
varje dag
någonstans i världen.
Det säger FNs grupp UN Women.
Våldet kommer ofta
från en man som kvinnan känner.
Sydafrika är ett av de länder
som har mycket problem
med våld mot kvinnor.
Nästan 600 kvinnor
blev dödade under månaderna
juli, augusti och september i år.
Förra året sa Sydafrikas regering
att våldet mot kvinnor
är en katastrof för landet.
De har lovat att jobba
extra mycket mot våldet.
I dag, den 25 november,
är det en särskild dag
för att stoppa våld mot kvinnor.
Då protesterar människor
i hela världen mot våldet.
8 SIDOR/TT
Är någon våldsam mot dig?
Här kan du få hjälp.
- Ring poliserna på 112
- Kvinnofridslinjen, ring 116016
- Socialjouren, ring 11414
och säg att du vill prata med någon om våldet.
- På sajten unizonjourer.se
finns information på lätt svenska.
Där hittar du också hjälp
från grupper nära dig
och boenden där
kvinnor och barn kan få skydd.
Fuck dom som gjort det😭
Jo
Hej 8 sidor, det visar sig som ni skulle läsa dina egna reglar om kommentarer, och ta bort alla som är olämpliga.
håller med❤
Patetiska män som ger sig på kvinnor. Tyder på mindervärdeskomplex.
det är så dumt hoppas det löser sig.
Det är bara dåliga män som slår kvinna. Skulle min man lyfta handen på mig så skulle han åka ut bums. Vilken rätt har dessa odugor att slå???kvinnor borde lämna sådana förhållanden.
Makt och kontroll.dessa män är psykopater. Om du är kvinna acceptera inte det.lämna ett sådant förhållande.en gång slagen alltid slagen.