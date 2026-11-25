Mäns våld mot kvinnor

är ett stort problem.

Över hundra kvinnor

blir dödade av män

varje dag

någonstans i världen.

Det säger FNs grupp UN Women.

Våldet kommer ofta

från en man som kvinnan känner.

Sydafrika är ett av de länder

som har mycket problem

med våld mot kvinnor.

Nästan 600 kvinnor

blev dödade under månaderna

juli, augusti och september i år.

Förra året sa Sydafrikas regering

att våldet mot kvinnor

är en katastrof för landet.

De har lovat att jobba

extra mycket mot våldet.

I dag, den 25 november,

är det en särskild dag

för att stoppa våld mot kvinnor.

Då protesterar människor

i hela världen mot våldet.

8 SIDOR/TT