Sverige

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    Camilla Palm har ordnat en tidning med hjälp till flickor som har blivit könsstympade. Foto: Johan Nilsson/TT

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    Guiden om könsstympning ska hjälpa personal att prata med flickor. Foto: Johan Nilsson/TT

Mer hjälp till könsstympade

Ungefär 68 tusen flickor
och kvinnor i Sverige
har blivit könsstympade.
Någon har skurit
bort delar av deras kön.

En del får problem
med smärta vid sex
eller när de föder barn.
Men problemen kan se olika ut.

Nu ska flickor och kvinnor
i Sverige som har varit med
om könsstympning
få mer hjälp att prata om sex.

Camilla Palm är forskare
och expert på sex.

Hon har ordnat en guide
för personal som jobbar
i skola, vård och socialtjänst.

Guiden ska göra det
lättare för personalen
att prata om könsstympning
när de träffar flickor
som har varit med om det.

– Många flickor skulle må bra av
att prata om hur det är för dem.
Då får de också veta
att det finns hjälp att få,
säger Camilla Palm.

8 SIDOR/TT

Könsstympning

  • Könsstympning
    är när någon skär bort
    delar av könet på flickor.
  • Det är förbjudet i Sverige
    och i många länder.
  • Ändå blir nästan
    fyra miljoner flickor i världen
    könsstympade varje år.
  • I landet Somalia blir nästan
    alla flickor könsstympade.
  • Könsstympning är en gammal
    tradition i en del länder.
    Folk gör det för att
    kontrollera flickor, bland annat.
  • Många som har
    blivit könsstympade
    mår dåligt hela livet.
  • Kvinnor som har
    blivit könsstympade
    kan få allvarliga problem när de
    ska ha sex och föda barn.
Hon har blå överdel och blå huvudbonad. Hon pratar med en kvinna i gula kläder.

Sadia Allin jobbar mot könsstympning i Somalia.
Foto: Plan International

29 september 2026

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