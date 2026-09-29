Mer hjälp till könsstympade

Ungefär 68 tusen flickor

och kvinnor i Sverige

har blivit könsstympade.

Någon har skurit

bort delar av deras kön.

En del får problem

med smärta vid sex

eller när de föder barn.

Men problemen kan se olika ut.

Nu ska flickor och kvinnor

i Sverige som har varit med

om könsstympning

få mer hjälp att prata om sex.

Camilla Palm är forskare

och expert på sex.

Hon har ordnat en guide

för personal som jobbar

i skola, vård och socialtjänst.

Guiden ska göra det

lättare för personalen

att prata om könsstympning

när de träffar flickor

som har varit med om det.

– Många flickor skulle må bra av

att prata om hur det är för dem.

Då får de också veta

att det finns hjälp att få,

säger Camilla Palm.

8 SIDOR/TT