Ljus för mördade kvinnor

I helgen samlades människor

på flera platser i Sverige

för att minnas de två kvinnorna

som blev dödade i jul.

Människor samlades

i bland annat Stockholm,

Göteborg, Malmö,

Boden, Visby, Varberg,

Värnamo och Örnsköldsvik.

De tände ljus

och lämnade blommor.

En kvinna mördades i Rönninge

och en kvinna mördades i Boden.

Båda kvinnorna blev mördade

av okända män.

Många människor är

arga och ledsna över det som hänt.

– Varje kvinna som dör

av våld från en man

är ett enormt misslyckande.

Det skriver statsminister Ulf Kristersson

i en text i tidningen Aftonbladet.

Han och regeringen lovar

att jobba mer mot våld mot kvinnor.

Han säger att ingen kvinna i Sverige

ska dö av våld från en man.

Snart ska regeringen ordna

en ny grupp som ska jobba mot våldet.

Flera myndigheter ska vara med i gruppen.

Statsministern ska leda arbetet.

