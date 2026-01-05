Sverige

  • WEB_INRIKES

    Människor samlas i Rönninge och tänder ljus. Foto: Caisa Rasmussen/TT

  • WEB_INRIKES

    Människor samlas i Malmö och tänder ljus. Foto: Johan Nilsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Minstrarna Simona Mohamsson, Maria Malmer Stenergard, Gunnar Strömmer och Johan Forssell tände ljus i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • WEB_INRIKES

    Människor tänder ljus på Sergels torg i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ljus för mördade kvinnor

I helgen samlades människor
på flera platser i Sverige
för att minnas de två kvinnorna
som blev dödade i jul.

Människor samlades
i bland annat Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Boden, Visby, Varberg,
Värnamo och Örnsköldsvik.

De tände ljus
och lämnade blommor.

En kvinna mördades i Rönninge
och en kvinna mördades i Boden.
Båda kvinnorna blev mördade
av okända män.

Många människor är
arga och ledsna över det som hänt.

– Varje kvinna som dör
av våld från en man
är ett enormt misslyckande.

Det skriver statsminister Ulf Kristersson
i en text i tidningen Aftonbladet.

Han och regeringen lovar
att jobba mer mot våld mot kvinnor.
Han säger att ingen kvinna i Sverige
ska dö av våld från en man.

Snart ska regeringen ordna
en ny grupp som ska jobba mot våldet.
Flera myndigheter ska vara med i gruppen.
Statsministern ska leda arbetet.

8 SIDOR/TT

5 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar