Sverige
Människor samlas i Rönninge och tänder ljus. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Människor samlas i Malmö och tänder ljus. Foto: Johan Nilsson/TT
Minstrarna Simona Mohamsson, Maria Malmer Stenergard, Gunnar Strömmer och Johan Forssell tände ljus i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Människor tänder ljus på Sergels torg i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ljus för mördade kvinnor
I helgen samlades människor
på flera platser i Sverige
för att minnas de två kvinnorna
som blev dödade i jul.
Människor samlades
i bland annat Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Boden, Visby, Varberg,
Värnamo och Örnsköldsvik.
De tände ljus
och lämnade blommor.
En kvinna mördades i Rönninge
och en kvinna mördades i Boden.
Båda kvinnorna blev mördade
av okända män.
Många människor är
arga och ledsna över det som hänt.
– Varje kvinna som dör
av våld från en man
är ett enormt misslyckande.
Det skriver statsminister Ulf Kristersson
i en text i tidningen Aftonbladet.
Han och regeringen lovar
att jobba mer mot våld mot kvinnor.
Han säger att ingen kvinna i Sverige
ska dö av våld från en man.
Snart ska regeringen ordna
en ny grupp som ska jobba mot våldet.
Flera myndigheter ska vara med i gruppen.
Statsministern ska leda arbetet.
8 SIDOR/TT
5 januari 2026