Fiji är ett land med öar

som ligger i Stilla havet

norr om Nya Zeeland.

Nu är det stora problem

med torka i Fiji.

Ledaren Sitiveni Rabuka.

varnar för katastrof.

Människor kan behöva

flytta från sina hem.

– Familjer över hela Fiji

är oroliga för vattnet,

säger ledaren.

Just nu måste myndigheterna

köra ut vatten till människor

med lastbilar och båtar.

Experterna säger att torkan

beror på vädret El Niño.

Vädret gör att det regnar mindre

i vissa delar av världen.

I Fiji brukar det regna mycket.

Regnen gör Fiji grönt.

Men nu är det torrt.

8 SIDOR/TT