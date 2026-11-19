Problem med torka i Fiji
Fiji är ett land med öar
som ligger i Stilla havet
norr om Nya Zeeland.
Nu är det stora problem
med torka i Fiji.
Ledaren Sitiveni Rabuka.
varnar för katastrof.
Människor kan behöva
flytta från sina hem.
– Familjer över hela Fiji
är oroliga för vattnet,
säger ledaren.
Just nu måste myndigheterna
köra ut vatten till människor
med lastbilar och båtar.
Experterna säger att torkan
beror på vädret El Niño.
Vädret gör att det regnar mindre
i vissa delar av världen.
I Fiji brukar det regna mycket.
Regnen gör Fiji grönt.
Men nu är det torrt.
8 SIDOR/TT
Det behövs inte punkt efter orden Rabuka…eller???🙂