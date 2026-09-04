Världen
Torka i regnskogen Amazonas år 2024 när El Niño hände senast. Foto: Ivan Valencia/AP/TT
Problem med väder
Det kan bli olika oväder
runt Stilla havet
fram till februari.
Det säger experter
i gruppen WMO.
Det handlar om El Niño
som är namnet på ett särskilt
väder som kommer ibland.
Det händer när vindar
möts ute på havet.
Då blir det torrt väder
i regnskogen Amazonas.
Det blir varmt väder
i Karibien och norra USA.
Det blir kallt och blött i södra USA.
Det brukar bli varmt och torrt
i Asien och Australien.
Det kan bli problem med
torka och översvämningar.
El Niño har redan börjat.
Den här gången finns risken
att det blir extra starkt.
Det säger experterna i WMO.
Förenta Nationerna, FN,
har också sagt
att El niño kan få ändringarna
i klimatet att öka extra snabbt.
El Niño är spanska
och betyder pojken.
Man menar Jesusbarnet
eftersom El Niño brukar
vara som starkast vid jul.
8 SIDOR/TT
4 september 2026