Världen

Människor går på en flod som har torkat.

Torka i regnskogen Amazonas år 2024 när El Niño hände senast. Foto: Ivan Valencia/AP/TT

Problem med väder

Det kan bli olika oväder
runt Stilla havet
fram till februari.
Det säger experter
i gruppen WMO.

Det handlar om El Niño
som är namnet på ett särskilt
väder som kommer ibland.
Det händer när vindar
möts ute på havet.

Då blir det torrt väder
i regnskogen Amazonas.
Det blir varmt väder
i Karibien och norra USA.
Det blir kallt och blött i södra USA.
Det brukar bli varmt och torrt
i Asien och Australien.

Det kan bli problem med
torka och översvämningar.

El Niño har redan börjat.
Den här gången finns risken
att det blir extra starkt.
Det säger experterna i WMO.

Förenta Nationerna, FN,
har också sagt
att El niño kan få ändringarna
i klimatet att öka extra snabbt.

El Niño är spanska
och betyder pojken.
Man menar Jesusbarnet
eftersom El Niño brukar
vara som starkast vid jul.

8 SIDOR/TT

4 september 2026

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