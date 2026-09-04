Problem med väder

Det kan bli olika oväder

runt Stilla havet

fram till februari.

Det säger experter

i gruppen WMO.

Det handlar om El Niño

som är namnet på ett särskilt

väder som kommer ibland.

Det händer när vindar

möts ute på havet.

Då blir det torrt väder

i regnskogen Amazonas.

Det blir varmt väder

i Karibien och norra USA.

Det blir kallt och blött i södra USA.

Det brukar bli varmt och torrt

i Asien och Australien.

Det kan bli problem med

torka och översvämningar.

El Niño har redan börjat.

Den här gången finns risken

att det blir extra starkt.

Det säger experterna i WMO.

Förenta Nationerna, FN,

har också sagt

att El niño kan få ändringarna

i klimatet att öka extra snabbt.

El Niño är spanska

och betyder pojken.

Man menar Jesusbarnet

eftersom El Niño brukar

vara som starkast vid jul.

8 SIDOR/TT