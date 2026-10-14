Världen

  • US California Extreme Weather

    Den 12 oktober stormade det i Kalifornien i USA. Det blev översvämningar från havet. Foto: Jae C Hon/AP/TT

  • US Florida Extreme Weather Isaias

    Den 10 oktober räddade folk mat i en affär i Florida i USA. En orkan slet sönder affärens tak. Foto: Gerald Herbert/AP/TT

  • Chile Severe Weather Floods

    Den 8 oktober regnade det mycket i staden Santiago i Chile. Det blev översvämningar. Foto: Esteban Felix/AP/TT

  • Chile Severe Weather Floods

    En man får hjälp av räddningsarbetare i Chile. Foto: Esteban Felix/AP/TT

  • Chile Severe Weather Floods

    En affär i Santiago i Chile svämmade över. Foto: Esteban Felix/AP/TT

  • NEPAL-ENVIRONMENT-CLIMATE-FLOOD

    Den 11 oktober hände ett nytt jordskred och nya översvämningar i Nepal i Asien. Foto: AFP/TT

Oväder på flera platser

Flera stora oväder
hände nyligen
på vissa platser i USA,
Mexiko och Chile.

Ovädren var både stormar
och mycket regn.
Flera hus förstördes.

Det blev till exempel
översvämningar
i Chiles huvudstad
Santiago förra veckan.
Det hände efter mycket regn.

Minst fyra människor dog
efter ett stormigt oväder
i Florida och Alabama i USA.
Två av dem dog när träd föll över hus.
Det sa nyhetsbyrån Reuters i lördags.

I Kalifornien i USA
stormade det och blev
översvämningar från havet
för några dagar sedan.

I västra Mexiko stormade
det mycket i måndags.
Där har minst
fem människor dött.

I landet Nepal i Asien
hände nya översvämningar
med lera i söndags.
Jord rasade och drog med sig hus.
Fem personer saknas.
Flera broar blev förstörda.

8 SIDOR

Problem med väder

El Niño ökar risken för oväder
  • Oväder i världen blir värre just nu
    på grund av vädret El Niño.
    Det är namnet på ett särskilt väder
    som börjar i Stilla havet.
  • El Niño ändrar vindarna över havet.
    Det gör att vädret kan ändras
    på många andra platser i världen.
  • Forskare säger att El Niño
    är extra stark den här gången.
  • Det varmare klimatet på jorden
    ökar också risken
    för stora oväder i världen.
Människor går på en flod som har torkat.
Torka i regnskogen Amazonas år 2024 när El Niño hände senast.
Foto: Ivan Valencia/AP/TT

14 oktober 2026

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8 kommentarer
  1. Vet ni!? skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:37

    OMG beror det på våra utsläpp???
    Kan det hända i Sverige???
    Hur stor är sannolikheten att det händer i Sverige????

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 oktober, 2026 kl. 13:32

      Hej!
      Oväder med regn blir
      också värre i Sverige.
      Skyfall ökar mest.
      På 50 år har också mängden
      regn per år ökat.
      Det visar undersökningar
      från myndigheten SMHI.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. OMG!!!!!!!!! skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:41

    OMG jag hoppas inte att det händer ” vet nI?”
    Men jag är den andra som kommenterar

    Svara
  3. ko skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 13:02

    omg jag var där då

    Svara
  4. jag undrar skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 13:23

    Vart i usa

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 oktober, 2026 kl. 13:27

      Hej!
      Det går att läsa i texten.
      Det var oväder i både Kalifornien
      och Florida i USA.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. Anonym skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 14:14

    Det har varit orkaner i usa så långt ja kan minnas.

    Svara
  6. Milenka skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 14:36

    Det är så obehagligt att läsa detta!😮😔😢

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