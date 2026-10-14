Oväder på flera platser

Flera stora oväder

hände nyligen

på vissa platser i USA,

Mexiko och Chile.

Ovädren var både stormar

och mycket regn.

Flera hus förstördes.

Det blev till exempel

översvämningar

i Chiles huvudstad

Santiago förra veckan.

Det hände efter mycket regn.

Minst fyra människor dog

efter ett stormigt oväder

i Florida och Alabama i USA.

Två av dem dog när träd föll över hus.

Det sa nyhetsbyrån Reuters i lördags.

I Kalifornien i USA

stormade det och blev

översvämningar från havet

för några dagar sedan.

I västra Mexiko stormade

det mycket i måndags.

Där har minst

fem människor dött.

I landet Nepal i Asien

hände nya översvämningar

med lera i söndags.

Jord rasade och drog med sig hus.

Fem personer saknas.

Flera broar blev förstörda.

8 SIDOR

Problem med väder