Världen
Den 12 oktober stormade det i Kalifornien i USA. Det blev översvämningar från havet. Foto: Jae C Hon/AP/TT
Den 10 oktober räddade folk mat i en affär i Florida i USA. En orkan slet sönder affärens tak. Foto: Gerald Herbert/AP/TT
Den 8 oktober regnade det mycket i staden Santiago i Chile. Det blev översvämningar. Foto: Esteban Felix/AP/TT
En man får hjälp av räddningsarbetare i Chile. Foto: Esteban Felix/AP/TT
En affär i Santiago i Chile svämmade över. Foto: Esteban Felix/AP/TT
Den 11 oktober hände ett nytt jordskred och nya översvämningar i Nepal i Asien. Foto: AFP/TT
Oväder på flera platser
Flera stora oväder
hände nyligen
på vissa platser i USA,
Mexiko och Chile.
Ovädren var både stormar
och mycket regn.
Flera hus förstördes.
Det blev till exempel
översvämningar
i Chiles huvudstad
Santiago förra veckan.
Det hände efter mycket regn.
Minst fyra människor dog
efter ett stormigt oväder
i Florida och Alabama i USA.
Två av dem dog när träd föll över hus.
Det sa nyhetsbyrån Reuters i lördags.
I Kalifornien i USA
stormade det och blev
översvämningar från havet
för några dagar sedan.
I västra Mexiko stormade
det mycket i måndags.
Där har minst
fem människor dött.
I landet Nepal i Asien
hände nya översvämningar
med lera i söndags.
Jord rasade och drog med sig hus.
Fem personer saknas.
Flera broar blev förstörda.
8 SIDOR
- Oväder i världen blir värre just nu
på grund av vädret El Niño.
Det är namnet på ett särskilt väder
som börjar i Stilla havet.
- El Niño ändrar vindarna över havet.
Det gör att vädret kan ändras
på många andra platser i världen.
- Forskare säger att El Niño
är extra stark den här gången.
- Det varmare klimatet på jorden
ökar också risken
för stora oväder i världen.
14 oktober 2026
OMG beror det på våra utsläpp???
Kan det hända i Sverige???
Hur stor är sannolikheten att det händer i Sverige????
Hej!
Oväder med regn blir
också värre i Sverige.
Skyfall ökar mest.
På 50 år har också mängden
regn per år ökat.
Det visar undersökningar
från myndigheten SMHI.
/Hälsningar 8 Sidor
OMG jag hoppas inte att det händer ” vet nI?”
Men jag är den andra som kommenterar
omg jag var där då
Vart i usa
Hej!
Det går att läsa i texten.
Det var oväder i både Kalifornien
och Florida i USA.
/Hälsningar 8 Sidor
Det har varit orkaner i usa så långt ja kan minnas.
Det är så obehagligt att läsa detta!😮😔😢