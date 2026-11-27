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Stormar i USA
Det är storm
och översvämningar
på flera platser i USA.
I de östra delarna av landet
har det varit regn
och översvämningar.
I mitten av landet
har det snöat mycket.
I de västra delarna
har storm och höga vågor i havet
gett folk problem.
Samtidigt är det nu en helg
där många människor i USA reser.
Det är högtiden Thanksgiving.
Folk reser hem till sina familjer
för att fira med dem.
Men nu har många resor
med flyg blivit stoppade
på grund av stormarna.
Regn och snö gör det också svårt
att köra med bil i vissa områden.
8 SIDOR/TT
😮💞
8 sidor vad menas med Thanksgiving?
Hej vinner jo det är en tradition i USA och man firar för vad man har ha en bra dag vinne.😀
Hej!
Det är en högtid som folk firar i USA.
Det handlar om att vara tacksam.
I Sverige finns en liknande högtid
som heter tacksägelsedagen.
Hälsningar från 8 Sidor
OMG!