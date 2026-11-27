Det är storm

och översvämningar

på flera platser i USA.

I de östra delarna av landet

har det varit regn

och översvämningar.

I mitten av landet

har det snöat mycket.

I de västra delarna

har storm och höga vågor i havet

gett folk problem.

Samtidigt är det nu en helg

där många människor i USA reser.

Det är högtiden Thanksgiving.

Folk reser hem till sina familjer

för att fira med dem.

Men nu har många resor

med flyg blivit stoppade

på grund av stormarna.

Regn och snö gör det också svårt

att köra med bil i vissa områden.

8 SIDOR/TT