Världen

En ansiktsbild på Christa Pike. Hon håller en skylt med bokstäver framför sig. Hon har långt mörkt lockigt hår.

Christa Pike skulle straffas med döden. Men hon dog inte av giftet. Foto: TDOC/AP/TT

Hon vaknade efter dödsstraff

Christa Pike i USA
skulle straffas med döden.
Men sprutorna med gift
dödade henne inte.
Hon hamnade i koma
och blev förd till sjukhus.
Nu har hon vaknat.

– Christa Pike är vaken,
trots att ingen trodde det.
Hon talar och hon får vård.

Det säger hennes advokater.
De vill nu att hon ska bli fri
från sitt straff.

Christa Pike var den första
kvinnan på 200 år
som skulle straffas med döden
i området Tennessee i USA.

Men de som skulle döda henne
lyckades inte.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2026

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9 kommentarer
  1. Almaaaaaaa skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 13:01

    vad var det för gift hon fick i sig från sptutorna

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  2. Mr medecin skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 13:28

    En gift som avlider en på ett osmärtsamt sätt.

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  3. ppppp skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 13:45

    ok🇸🇦

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  4. Namn* skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 14:00

    Om hon skulle bli avrättad varför blev hon körd direkt till akuten? (Inte så smart fåga, jag vet)

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  5. Milenka skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 16:15

    Det är konstigt!

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  6. Maja skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 17:18

    Ja, jättekonstigt.
    Gift betyder ett farligt ämne för människor, djur eller växter, och den som får in ämnet i sin kropp dör, eller hur?!

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  7. V skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 18:07

    Det är svårt att döda djävulen. Elektriska stolen nästa gång det biter nog bättre på henne

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  8. korvmannen skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 18:37

    blev hon reebootad?

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  9. Andreas skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 19:08

    Korvmanen vad menar du???

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