Hon vaknade efter dödsstraff

Christa Pike i USA

skulle straffas med döden.

Men sprutorna med gift

dödade henne inte.

Hon hamnade i koma

och blev förd till sjukhus.

Nu har hon vaknat.

– Christa Pike är vaken,

trots att ingen trodde det.

Hon talar och hon får vård.

Det säger hennes advokater.

De vill nu att hon ska bli fri

från sitt straff.

Christa Pike var den första

kvinnan på 200 år

som skulle straffas med döden

i området Tennessee i USA.

Men de som skulle döda henne

lyckades inte.

8 SIDOR/TT