Bildgalleri
Vit panda fotad i Kina
Världens enda vita panda
finns i Kina.
Den lever i en park
i området Sichuan.
Naturen i parken
har ett särskilt skydd.
Det finns ungefär två tusen pandor
som lever vilt i världen.
Men experterna
känner bara till en vit panda.
Pandan är vit
för att den saknar ämnet pigment
som ger pälsen färg.
Pandan är en albino.
Nu har den blivit fotad
för första gången på många år.
En kamera i parken
fotade pandan när den gick förbi.
Senast experterna såg pandan
var den bara en unge.
Pandan är en hane.
8 SIDOR/TT
gullig
Va! Men jag har hittat en brun panda i Minecraft!🐼
Vad heter pandan?
Hej!
Den har inte fått något namn.
Vad tycker du den ska heta?
/8 Sidor
Vem har sagt att den har ett namn? 😉
GURKAN!!!!!!!!🥒
Kass borde den heta
Underbart 😍😍😍
Hon liknar vår ”CORINKA” i BRNO! (ZOOBRNO:CZ)🙂😊🥰😍💜
Hon ska heta snövit .
Bra namn, Andreas!
/8 Sidor
Tack 8sidor.jag tyckte det passade med snövit.
Söt 😍