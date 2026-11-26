Världens enda vita panda

finns i Kina.

Den lever i en park

i området Sichuan.

Naturen i parken

har ett särskilt skydd.

Det finns ungefär två tusen pandor

som lever vilt i världen.

Men experterna

känner bara till en vit panda.

Pandan är vit

för att den saknar ämnet pigment

som ger pälsen färg.

Pandan är en albino.

Nu har den blivit fotad

för första gången på många år.

En kamera i parken

fotade pandan när den gick förbi.

Senast experterna såg pandan

var den bara en unge.

Pandan är en hane.

8 SIDOR/TT