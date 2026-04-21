Robot är snabbast i världen

Robotar i staden Peking

i landet Kina

har tävlat i att springa

ett halvt maraton.

Det är 21 kilometer.

Den snabbaste roboten

vann loppet på tiden

50 minuter och 21 sekunder.

Det är sju minuter snabbare

än Jacob Kiplimo från Uganda.

Han har rekordet för människor.

Roboten var också nästan två timmar

snabbare än förra årets vinnare

i loppet för robotar.

Företaget Honor har gjort roboten.

Men några robotar

hade problem i loppet.

En föll direkt.

En annan krockade

med ett staket.

