    Vinnaren har fått en medalj. Foto: Andy Wong/AP/TT

    Jacob Kiplimo är den snabbaste människan på 21 kilometer. Foto: Alberto Pezzali/AP/TT

    En robot tävlar i loppet i staden Peking. Foto: Andy Wong/AP/TT

    Personal bär bort en robot som ramlat. Foto: Andy Wong/AP/TT

    En robot har kraschat. Foto: Andy Wong/AP/TT

Robot är snabbast i världen

Robotar i staden Peking
i landet Kina
har tävlat i att springa
ett halvt maraton.
Det är 21 kilometer.

Den snabbaste roboten
vann loppet på tiden
50 minuter och 21 sekunder.

Det är sju minuter snabbare
än Jacob Kiplimo från Uganda.
Han har rekordet för människor.

Roboten var också nästan två timmar
snabbare än förra årets vinnare
i loppet för robotar.
Företaget Honor har gjort roboten.

Men några robotar
hade problem i loppet.
En föll direkt.
En annan krockade
med ett staket.

8 SIDOR/TT

21 april 2026

  1. ronja skriver:
    21 april, 2026 kl. 10:32

    hej😊😊

  2. DR WHO’S SONIC SCREAWDRIVER skriver:
    21 april, 2026 kl. 10:49

    Sybau❤

  3. Maja skriver:
    21 april, 2026 kl. 12:02

    Missen när ibland roliga🙃

  4. bob skriver:
    21 april, 2026 kl. 12:18

    tråka att robot kom

  5. kf skriver:
    21 april, 2026 kl. 12:23

    Men den robotern som vinnade såg inte ut som en människa

  6. jag lever skriver:
    21 april, 2026 kl. 12:59

    oj oj

  7. Dani skriver:
    21 april, 2026 kl. 13:22

    varför ser roboten rolig när den ligger på marken lol

Fler liknande artiklar