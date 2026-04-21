Världen
Vinnaren har fått en medalj. Foto: Andy Wong/AP/TT
Jacob Kiplimo är den snabbaste människan på 21 kilometer. Foto: Alberto Pezzali/AP/TT
En robot tävlar i loppet i staden Peking. Foto: Andy Wong/AP/TT
Personal bär bort en robot som ramlat. Foto: Andy Wong/AP/TT
En robot har kraschat. Foto: Andy Wong/AP/TT
Robot är snabbast i världen
Robotar i staden Peking
i landet Kina
har tävlat i att springa
ett halvt maraton.
Det är 21 kilometer.
Den snabbaste roboten
vann loppet på tiden
50 minuter och 21 sekunder.
Det är sju minuter snabbare
än Jacob Kiplimo från Uganda.
Han har rekordet för människor.
Roboten var också nästan två timmar
snabbare än förra årets vinnare
i loppet för robotar.
Företaget Honor har gjort roboten.
Men några robotar
hade problem i loppet.
En föll direkt.
En annan krockade
med ett staket.
8 SIDOR/TT
21 april 2026
hej😊😊
Sybau❤
Missen när ibland roliga🙃
tråka att robot kom
Men den robotern som vinnade såg inte ut som en människa
oj oj
varför ser roboten rolig när den ligger på marken lol