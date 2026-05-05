Fabrik exploderade i Kina

En fabrik som

gör fyrverkerier

har exploderat i Kina.

Över 25 människor

dog i smällen.

Ungefär 60 personer

är skadade.

Det säger Kinas myndigheter.

Det är inte känt varför

fabriken exploderade.

Olyckan hände i måndags.

Fabriken ligger i staden

Liuyang i södra Kina.

Efter explosionen

började fabriken brinna.

Många hundra brandmän

jobbar med att släcka elden.

I Liuyang finns

många fabriker som

gör fyrverkerier.

Alla fabriker är nu

stoppade tills elden

är släckt.

Liuyang är känt

för sina fyrverkerier.

Det var där folk

gjorde världens första

raketer och smällare.

Det var för

över tusen år sedan.

