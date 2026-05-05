Världen
Brandmän jobbar efter explosionen i Kina. Foto: Chen Sihan/Xinhua/AP/TT
Fabrik exploderade i Kina
En fabrik som
gör fyrverkerier
har exploderat i Kina.
Över 25 människor
dog i smällen.
Ungefär 60 personer
är skadade.
Det säger Kinas myndigheter.
Det är inte känt varför
fabriken exploderade.
Olyckan hände i måndags.
Fabriken ligger i staden
Liuyang i södra Kina.
Efter explosionen
började fabriken brinna.
Många hundra brandmän
jobbar med att släcka elden.
I Liuyang finns
många fabriker som
gör fyrverkerier.
Alla fabriker är nu
stoppade tills elden
är släckt.
Liuyang är känt
för sina fyrverkerier.
Det var där folk
gjorde världens första
raketer och smällare.
Det var för
över tusen år sedan.
8 SIDOR/TT
5 maj 2026
GUD så synd om Kina det är!!😭😠
Gud vad tråkigt jag gillar Kinas människor🌸
Jag med. Jag älskar också Kinas människor jag håller med Vera♥️🌸
Vi behöver inga fyrverkerier lägg ner såna fabriker.många skadas varje år av fyrverkerier. och våra djur är rädda på nyårsafton. lägg ner skiten bara farligt.😪😪🤢😡🤮🤢