Flera böcker sitter tillsammans med ett band. Tillsammans blir de en tjock bok. De ligger på ett bord bredvid en mikrofon.

Det blir alltid en tjock bok när regeringen gör sin budget. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad är budgeten?

En viktig del av regeringens arbete
är att planera hur
Sveriges pengar ska användas.

Varje år gör regeringen
en plan för pengarna.
Planen kallas för budget.

Arbetet med budgeten
tar lång tid.
Det handlar om flera
hundra miljarder kronor
som ska delas upp på bästa sätt.

Pengarna som regeringen
bestämmer över
är alla svenskars pengar.
De kommer från
skatterna vi betalar.

På hösten lämnar regeringen
sin plan för pengarna
till politikerna i riksdagen.
Det kallas för höstbudget.

Sedan ska riksdagen rösta.
Om riksdagen röstar nej
till budgeten blir det svårt
för regeringen att styra landet.

På våren är det dags igen.
Då kan regeringen
göra ändringar i sin plan för pengarna.
Det kallas för vårbudget.

8 SIDOR

23 september 2025

