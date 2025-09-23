Vad är budgeten?

En viktig del av regeringens arbete

är att planera hur

Sveriges pengar ska användas.

Varje år gör regeringen

en plan för pengarna.

Planen kallas för budget.

Arbetet med budgeten

tar lång tid.

Det handlar om flera

hundra miljarder kronor

som ska delas upp på bästa sätt.

Pengarna som regeringen

bestämmer över

är alla svenskars pengar.

De kommer från

skatterna vi betalar.

På hösten lämnar regeringen

sin plan för pengarna

till politikerna i riksdagen.

Det kallas för höstbudget.

Sedan ska riksdagen rösta.

Om riksdagen röstar nej

till budgeten blir det svårt

för regeringen att styra landet.

På våren är det dags igen.

Då kan regeringen

göra ändringar i sin plan för pengarna.

Det kallas för vårbudget.

