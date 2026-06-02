Alla Väljare
Det blir svårare för invandrare som vill ta sin familj till Sverige. Foto: Maja Suslin/TT
Svårare för invandrare
Det ska bli svårare
för invandrare att ta
sin familj till Sverige.
Det vill regeringen.
De flesta invandrare
måste vänta två år
innan de får söka om att ta
sin familj till Sverige.
Men det gäller inte
de som kommit till Sverige för att jobba,
de som är här för att forska
och för vissa flyktingar.
Regeringen säger att den som tar hit
sin familj också måste ha en viss lön.
Den är högre än tidigare.
Regering säger att det är för att
invandrarnas familjer ska ha tillräckligt med pengar.
– Det är klart att människor
ska kunna ta sin familj till Sverige.
Men då måste de jobba
och göra rätt för sig.
Det säger Johan Forssell
i partiet Moderaterna.
Han är minister för
invandring i regeringen.
Studenter som är invandrare
kommer inte kunna ta hit
sin familj med
de ändrade lagarna.
I regeringen är det tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Moderaterna.
Det jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
2 juni 2026
jättebra förslag tycker jag. bra jobbat regeringen.
det var på tiden.
Det finns personer struntar i svenska språket de talar mycket arabiska det kallas språkbryteri de slarvar på svenska
håller med Sigge. det är därför dom har svårt att lära sig svenska språket. man måste ge järnet för att lära sig.