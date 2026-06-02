Det ska bli svårare

för invandrare att ta

sin familj till Sverige.

Det vill regeringen.

De flesta invandrare

måste vänta två år

innan de får söka om att ta

sin familj till Sverige.

Men det gäller inte

de som kommit till Sverige för att jobba,

de som är här för att forska

och för vissa flyktingar.

Regeringen säger att den som tar hit

sin familj också måste ha en viss lön.

Den är högre än tidigare.

Regering säger att det är för att

invandrarnas familjer ska ha tillräckligt med pengar.

– Det är klart att människor

ska kunna ta sin familj till Sverige.

Men då måste de jobba

och göra rätt för sig.

Det säger Johan Forssell

i partiet Moderaterna.

Han är minister för

invandring i regeringen.

Studenter som är invandrare

kommer inte kunna ta hit

sin familj med

de ändrade lagarna.

I regeringen är det tre partier.

Det är Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Moderaterna.

Det jobbar ihop med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT