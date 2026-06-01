Flera tonåringar har blivit tvingade att lämna Sverige. Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Ny lag om tonåringar
Flera tonåringar har fått veta
att de måste lämna Sverige
den senaste tiden.
De blir utvisade när de är 18 år
trots att deras familjer bor här.
Det beror på strängare
regler för invandrare.
Tidningarna skrev
om flera tonåringar.
Många protesterade
mot utvisningarna.
Nu ändrar regeringen sig.
Det blir en ny lag.
Åldern ska ändras
från 18 år till 21 år.
Då kan tonåringarna
få stanna i Sverige.
Men det är inte säkert
att de får stanna för alltid.
När de fyller 21 år
ska myndigheterna undersöka
om de har rätt att stanna i Sverige.
De som redan fått nej
den 1 januari 2025 eller senare
får en ny chans att söka
tillstånd att stanna.
Tonåringar som redan
blivit tvingade att lämna Sverige
får också ny chans.
Det gäller om de lämnat Sverige
de senaste tre åren.
– Ungdomar som har gjort allt rätt
ska få möjlighet
att arbeta, studera
och bli en del av vårt fina land.
Det är självklart,
säger Johan Forssell i regeringen.
Regeringen vill att lagen
börjar gälla den 1 oktober i år.
Regeringen är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
Därför blir tonåringar utvisade
- Tonåringar blir utvisade
från Sverige på grund av lagar
som kommit de senaste åren.
- Den första lagen kom år 2016.
Lagen gör att när en tonåring
fyller 18 år måste den kunna
visa egna skäl att få stanna i Sverige.
Det räcker inte med att
deras föräldrar fått stanna.
- Tidigare kunde tonåringar
få stanna om de hade
en stark koppling till Sverige.
Till exempel om de vuxit upp här,
lärt sig svenska och gått i skolan.
Men så är det inte längre.
Regeringen och Socialdemokraterna
tog bort det år 2023.
1 juni 2026
Nu ska de införa dessa regler. Bara för att valet närmer sig tänker de införa dessa regler. De förstörde mångas liv och framtid som inte ens gjorde något fel. Som bara studerade, jobbade och betalde skatt och ändå blev tvungna att lämna landet. Jag bodde i Sverige i 7 år, lärde mig språket, jobbade och betalade skatt och ändå fick jag lämna landet?
Varför är det de unga som ska flytta, och inte de kriminella? De kriminella gör ju inget gott för samhället.
Hej 8 Sidor!
Är det rätt att säga ”Regeringen och Socialdemokraterna
tog bort det år 2023.”?
Kanske är det Sverigedemokraterna.
Ni läser det i rutan.
Tack!