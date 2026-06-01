Ny lag om tonåringar

Flera tonåringar har fått veta

att de måste lämna Sverige

den senaste tiden.

De blir utvisade när de är 18 år

trots att deras familjer bor här.

Det beror på strängare

regler för invandrare.

Tidningarna skrev

om flera tonåringar.

Många protesterade

mot utvisningarna.

Nu ändrar regeringen sig.

Det blir en ny lag.

Åldern ska ändras

från 18 år till 21 år.

Då kan tonåringarna

få stanna i Sverige.

Men det är inte säkert

att de får stanna för alltid.

När de fyller 21 år

ska myndigheterna undersöka

om de har rätt att stanna i Sverige.

De som redan fått nej

den 1 januari 2025 eller senare

får en ny chans att söka

tillstånd att stanna.

Tonåringar som redan

blivit tvingade att lämna Sverige

får också ny chans.

Det gäller om de lämnat Sverige

de senaste tre åren.

– Ungdomar som har gjort allt rätt

ska få möjlighet

att arbeta, studera

och bli en del av vårt fina land.

Det är självklart,

säger Johan Forssell i regeringen.

Regeringen vill att lagen

börjar gälla den 1 oktober i år.

Regeringen är Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De jobbar ihop med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT