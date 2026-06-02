Kritik mot lag om tonåringar

Regeringen ändrar sig om

tonåringar som blir utvisade.

Det är tonåringar

som har invandrat till Sverige

med sina familjer.

I dag får en del tonåringar

inte längre stanna i Sverige

när de fyller 18 år.

Trots att deras familjer bor här.

Men regeringen ska

ändra lagen till 21 år i stället.

Många tycker att det är bra

att regeringen har ändrat sig.

Men det finns också kritik.

– Det här är regeringens sätt

att locka väljare inför valet i höst.

De vill inte lösa problemen som finns.

Det säger Niels Paarup-Petersen

i Centerpartiet.

Reglerna för studier och jobb

för invandrare måste också

ändras, tycker han.

Regeringen och Sverigedemokraterna

har höjt kraven för lön

för människor som vill ha

tillstånd att jobba i Sverige.

Folk måste tjäna mer pengar.

Men många unga människor

tjänar inte så mycket.

– Risken är att det blir 21-åringar

som utvisas i stället för tonåringar,

säger Niels Paarup-Petersen.

Vänsterpartiet vill att tonåringarna

ska få tillstånd att stanna

i Sverige för alltid.

– Regeringen

kan inte lova tonåringarna

att de får stanna kvar,

säger Tony Haddou i Vänsterpartiet.

8 SIDOR/TT

