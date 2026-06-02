Niels Paarup-Petersen i Centerpartiet. Foto: Henrik Montgomery/TT
Kritik mot lag om tonåringar
Regeringen ändrar sig om
tonåringar som blir utvisade.
Det är tonåringar
som har invandrat till Sverige
med sina familjer.
I dag får en del tonåringar
inte längre stanna i Sverige
när de fyller 18 år.
Trots att deras familjer bor här.
Men regeringen ska
ändra lagen till 21 år i stället.
Många tycker att det är bra
att regeringen har ändrat sig.
Men det finns också kritik.
– Det här är regeringens sätt
att locka väljare inför valet i höst.
De vill inte lösa problemen som finns.
Det säger Niels Paarup-Petersen
i Centerpartiet.
Reglerna för studier och jobb
för invandrare måste också
ändras, tycker han.
Regeringen och Sverigedemokraterna
har höjt kraven för lön
för människor som vill ha
tillstånd att jobba i Sverige.
Folk måste tjäna mer pengar.
Men många unga människor
tjänar inte så mycket.
– Risken är att det blir 21-åringar
som utvisas i stället för tonåringar,
säger Niels Paarup-Petersen.
Vänsterpartiet vill att tonåringarna
ska få tillstånd att stanna
i Sverige för alltid.
– Regeringen
kan inte lova tonåringarna
att de får stanna kvar,
säger Tony Haddou i Vänsterpartiet.
8 SIDOR/TT
Därför utvisas tonåringar
- Flera tonåringar
blir utvisade från Sverige
på grund av hårdare
lagar för invandrare.
Det är politikerna i riksdagen
som har bestämt lagarna.
- Den första lagen kom år 2016.
Lagen gör att när tonåringar
fyller 18 år måste de visa
egna skäl att få stanna i Sverige.
Det räcker inte med
att deras föräldrar fått stanna.
- Tidigare kunde också tonåringar
få stanna om de hade
en stark koppling till Sverige.
Till exempel om de vuxit upp här,
lärt sig svenska och gått i skolan.
- Men så är det inte längre.
Regeringen och Sverigedemokraterna
röstade ja till att ta bort det år 2023.
Socialdemokraterna
stöttade också förslaget.
- Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Centerpartiet röstade nej.
2 juni 2026
Tar ner till 15 år!!!!
Frågan om utvisningar av unga är svår och påverkar många direkt. Att bara sänka åldersgränser löser inte problemen bakom. Det behövs tydliga och rättvisa regler som också tar hänsyn till att många unga har vuxit upp i Sverige och har sitt liv här. Beslut om lagar måste bygga på konsekvenser, inte bara på slagord.