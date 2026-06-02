Riksdagens hus i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT
Politiker misstänks för barnporr
En politiker i partiet
Sverigedemokraterna
är misstänkt
för brottet barnporr.
Politikern slutar nu i riksdagen.
Det avslöjar SVT.
Politikern är misstänkt
för att ha filmer eller bilder
med porr och barn.
Brottet kallas barnpornografibrott.
Sverigedemokraterna
säger att personen nu
slutar jobba för partiet
och i riksdagen.
Poliser har haft förhör med politikern.
De har tagit datorer
från personens hem.
Där kan det finnas bilder och filmer.
Poliserna fick tipset av en grupp i USA.
De skickar varje år många tips
om misstänkta brott mot barn.
Gruppen heter NCMEC.
SVT har ringt politikern
som inte vill svara på frågor.
8 SIDOR/TT
2 juni 2026
det blir bara värre och värre först är det Katja och nu är det någon annan som våldtar barn vilket jävla parti. Sd borde aldrig bildads. jag kommer att rösta på Ulf Kristersson.
vilken skam vem är mannen???8 sidor??kan vi få se bild på den 🐷🐷🐷🐷🐷
Hej!
Vi vet inte namnet på politikern.
Och politikern är inte dömd ännu.
Hälsningar från 8 Sidor
såna som han finns i andra länder också till exempel Afghanistan där gifter man sig med 9 åriga flickor.han kanske fick inspiration därifrån man vet aldrig.
han avgick eftersom han kände sig skyldig. ingen ren mjöl i påsen.
Enligt en tråd på Flashback så är den misstänkte Michael Rubbestad. Jag har ingen aning om sanningshalten i påståendet, så man ska kanske ta det med en nypa salt.
Vad heter politiker
Varje gång politiker håller på hela tiden skatter och andra galenskap hela tiden och varje gång🙄