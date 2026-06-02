Politiker misstänks för barnporr

En politiker i partiet

Sverigedemokraterna

är misstänkt

för brottet barnporr.

Politikern slutar nu i riksdagen.

Det avslöjar SVT.

Politikern är misstänkt

för att ha filmer eller bilder

med porr och barn.

Brottet kallas barnpornografibrott.

Sverigedemokraterna

säger att personen nu

slutar jobba för partiet

och i riksdagen.

Poliser har haft förhör med politikern.

De har tagit datorer

från personens hem.

Där kan det finnas bilder och filmer.

Poliserna fick tipset av en grupp i USA.

De skickar varje år många tips

om misstänkta brott mot barn.

Gruppen heter NCMEC.

SVT har ringt politikern

som inte vill svara på frågor.

8 SIDOR/TT