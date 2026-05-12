    Turister fick hjälp att lämna båten i söndags. Foto: AP/TT

    Regeringens minister Jakob Forssmed pratar om hantaviruset. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen om viruset

Regeringen har haft ett möte
om viruset hanta.

Sverige måste inte
göra något särskilt just nu.
Risken för att viruset sprider sig
till många är inte stor.
Det säger experter.

– Om det behövs
kan vi bestämma saker snabbt.
Regeringen tar viruset på allvar.

Det säger ministern Jakob Forssmed.

Flera personer blev sjuka av viruset
på en båt för turister.
Tre dog. Det hände i början av maj.

Turisterna på båten
kom från olika länder.
En svensk man var med.
Han är nu tillbaka i Sverige.
Mannen mår bra
och myndigheterna
har koll på honom.

Alla från båten har
fått hjälp att komma hem.
En kvinna från Frankrike
är nu allvarligt sjuk.

Viruset hanta

  • Viruset hanta har varit känt i många år.
  • En sort av viruset
    kan smitta mellan människor.
    Det kallas för andesvirus.
  • Det är vanligt i Sydamerika
    och Asien men finns i hela världen.
  • Människor kan få viruset
    från möss eller råttor.
    Det är ovanligt att viruset
    smittar mellan människor.
  • Den som blir smittad kan få
    feber, huvudvärk,
    ont i muskler
    och ibland allvarliga problem
    med njurar eller lungor.
  • Det finns en liknande
    sjukdom i Sverige.
    Den heter sorkfeber.
    Men den är inte alls
    lika farlig som hantavirus.
En bild som är tagen från luften. En stor båt är ute på havet. Båten där folk har dött. Foto: Arilson Almeida/AP/TT

12 maj 2026

  1. pomni skriver:
    12 maj, 2026 kl. 09:53

    bra att vi får veta :3

  2. Namn* skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:55

    gör så att skolan får en pause som i 2020 COVID-!) COMEBACK

  3. Snö skriver:
    12 maj, 2026 kl. 11:00

    Vilket virus?

    Förlåt för min bristande kunskaper inom detta. All min energi gått åt min senaste operation, och har väldigt ont.

    8 sidor- Hur vet man har blivit smittad av viruset hanta? Finns det blodprov att ta eller har det inte kommit än? Kommer det komma vaccin mot viruset?

  4. . skriver:
    12 maj, 2026 kl. 11:26

    jag vill INTE ha mer vaccin. 😡🤢

  5. :) skriver:
    12 maj, 2026 kl. 12:14

    vad dåligt

  6. Namn skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:05

    det nog kommer bli som covid men lite värre

  7. Vidar skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:13

    Finns det någon chans att skolan kommer att stänga några dagar för det?

  8. Anonym skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:05

    En svensk kommit till sverige. Ja då får vi snart ny pandemi.

  9. Viviana skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:44

    Så, är hantavirus värre än covid 19 eller är det tvärtom

  10. Vivianaaa skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:53

    Vad händer om mannen har hantavirus?

  11. Darkness skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:59

    Åh nej inte virus igen jag palla inte igen 🙄🙄🙄

  12. ... skriver:
    12 maj, 2026 kl. 15:54

    Dom sjuka borde stanna i karantän. Jag vill inte bli smittad.

  13. ... skriver:
    12 maj, 2026 kl. 16:57

    Den som lever får se. Hur det blir framåt sommaren när baciller frodas.

  14. Syd skriver:
    12 maj, 2026 kl. 18:42

    vad fan……………..🤢🤢🤢

  15. Vera skriver:
    12 maj, 2026 kl. 19:09

    Jag är räd nu😟

  16. Vera skriver:
    12 maj, 2026 kl. 19:14

    8 sidor kan ni förklara för oss hur farligt det är

