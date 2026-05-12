Turister fick hjälp att lämna båten i söndags. Foto: AP/TT
Regeringens minister Jakob Forssmed pratar om hantaviruset. Foto: Jessica Gow/TT
Regeringen om viruset
Regeringen har haft ett möte
om viruset hanta.
Sverige måste inte
göra något särskilt just nu.
Risken för att viruset sprider sig
till många är inte stor.
Det säger experter.
– Om det behövs
kan vi bestämma saker snabbt.
Regeringen tar viruset på allvar.
Det säger ministern Jakob Forssmed.
Flera personer blev sjuka av viruset
på en båt för turister.
Tre dog. Det hände i början av maj.
Turisterna på båten
kom från olika länder.
En svensk man var med.
Han är nu tillbaka i Sverige.
Mannen mår bra
och myndigheterna
har koll på honom.
Alla från båten har
fått hjälp att komma hem.
En kvinna från Frankrike
är nu allvarligt sjuk.
8 SIDOR/TT
Viruset hanta
- Viruset hanta har varit känt i många år.
- En sort av viruset
kan smitta mellan människor.
Det kallas för andesvirus.
- Det är vanligt i Sydamerika
och Asien men finns i hela världen.
- Människor kan få viruset
från möss eller råttor.
Det är ovanligt att viruset
smittar mellan människor.
- Den som blir smittad kan få
feber, huvudvärk,
ont i muskler
och ibland allvarliga problem
med njurar eller lungor.
- Det finns en liknande
sjukdom i Sverige.
Den heter sorkfeber.
Men den är inte alls
lika farlig som hantavirus.
12 maj 2026
bra att vi får veta :3
gör så att skolan får en pause som i 2020 COVID-!) COMEBACK
Vilket virus?
Förlåt för min bristande kunskaper inom detta. All min energi gått åt min senaste operation, och har väldigt ont.
8 sidor- Hur vet man har blivit smittad av viruset hanta? Finns det blodprov att ta eller har det inte kommit än? Kommer det komma vaccin mot viruset?
jag vill INTE ha mer vaccin. 😡🤢
vad dåligt
det nog kommer bli som covid men lite värre
Finns det någon chans att skolan kommer att stänga några dagar för det?
En svensk kommit till sverige. Ja då får vi snart ny pandemi.
Så, är hantavirus värre än covid 19 eller är det tvärtom
Vad händer om mannen har hantavirus?
Åh nej inte virus igen jag palla inte igen 🙄🙄🙄
Dom sjuka borde stanna i karantän. Jag vill inte bli smittad.
Den som lever får se. Hur det blir framåt sommaren när baciller frodas.
vad fan……………..🤢🤢🤢
Jag är räd nu😟
8 sidor kan ni förklara för oss hur farligt det är