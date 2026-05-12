Regeringen om viruset

Regeringen har haft ett möte

om viruset hanta.

Sverige måste inte

göra något särskilt just nu.

Risken för att viruset sprider sig

till många är inte stor.

Det säger experter.

– Om det behövs

kan vi bestämma saker snabbt.

Regeringen tar viruset på allvar.

Det säger ministern Jakob Forssmed.

Flera personer blev sjuka av viruset

på en båt för turister.

Tre dog. Det hände i början av maj.

Turisterna på båten

kom från olika länder.

En svensk man var med.

Han är nu tillbaka i Sverige.

Mannen mår bra

och myndigheterna

har koll på honom.

Alla från båten har

fått hjälp att komma hem.

En kvinna från Frankrike

är nu allvarligt sjuk.

8 SIDOR/TT