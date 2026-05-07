Hon pratar på ett möte med journalister. Bakom henne syns EUs och Sveriges flaggor.

Camilla Waltersson Grönvall är minister i regeringen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Regeringen vill övervaka barn

Det kan vara svårt
för socialtjänsten
att hjälpa barn
som riskerar att göra brott.

Det vill regeringen ändra på.
De vill att socialtjänsten
ska få övervaka
barn med teknik.

Det gäller även barn
som inte har har
gjort något brott.

Barnen kan till exempel
bli tvingade att ha
en klocka på armen
som talar om var de är.

Då kan socialtjänsten se
om barnet följer sådant
de har bestämt.
Till exempel att vara
hemma på kvällarna.

– Vårt förslag ska bara
gälla när andra saker
inte fungerar.

Det säger Camilla
Waltersson Grönvall
som är minister i regeringen.

Förslaget gäller barn från 13 år.

Regeringen tror att socialtjänsten
kan övervaka mellan
50 och 100 barn på detta sätt.

Förslaget har fått kritik
från andra myndigheter.

De tycker att det är fel
att övervaka personer
som inte gjort något brott.

Nu ska experter på lagar
undersöka regeringens
förslag.

8 SIDOR/TT

7 maj 2026

  1. V skriver:
    7 maj, 2026 kl. 14:15

    Släng ut alla kriminella gäng från Sverige så blir det bättre.förr fanns det inget sådant.

