Regeringen vill övervaka barn

Det kan vara svårt

för socialtjänsten

att hjälpa barn

som riskerar att göra brott.

Det vill regeringen ändra på.

De vill att socialtjänsten

ska få övervaka

barn med teknik.

Det gäller även barn

som inte har har

gjort något brott.

Barnen kan till exempel

bli tvingade att ha

en klocka på armen

som talar om var de är.

Då kan socialtjänsten se

om barnet följer sådant

de har bestämt.

Till exempel att vara

hemma på kvällarna.

– Vårt förslag ska bara

gälla när andra saker

inte fungerar.

Det säger Camilla

Waltersson Grönvall

som är minister i regeringen.

Förslaget gäller barn från 13 år.

Regeringen tror att socialtjänsten

kan övervaka mellan

50 och 100 barn på detta sätt.

Förslaget har fått kritik

från andra myndigheter.

De tycker att det är fel

att övervaka personer

som inte gjort något brott.

Nu ska experter på lagar

undersöka regeringens

förslag.

8 SIDOR/TT