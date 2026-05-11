Hon ser allvarlig ut. Hon tittar åt sidan. Hon har långt hår.

Katja Nyberg var tidigare med i partiet Sverigedemokraterna. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Rättegång mot Katja Nyberg

Den tidigare sverigedemokraten
Katja Nyberg
jobbar i Sveriges riksdag.
Hon misstänks för flera brott
med droger.

Därför ska det bli
en rättegång mot henne.
Det säger en åklagare.

Katja Nyberg
har varit misstänkt
för brott sedan i januari.
Då stoppade poliser
henne när hon körde sin bil.

Polisernas tester har visat
att Nyberg hade flera droger i kroppen.
Hon hade också en påse
med droger i bilen.
Hon blev av med sitt körkort.
Ändå körde hon bilen senare.

Rättegången mot Katja Nyberg
handlar om flera brott.
Hon är misstänkt för att ha
kört bil olagligt och rattfull.

Hon är också misstänkt
för brott med droger.
Nyberg nekar till de
flesta brotten.

Katja Nyberg var tidigare med
i partiet Sverigedemokraterna.
Men partiet tvingade henne att sluta.
Nu sitter hon kvar i riksdagen
utan att vara med i något parti.
Det kallas politisk vilde.

Det är inte klart när rättegången
mot Nyberg ska vara.

8 SIDOR/TT

11 maj 2026

  1. gubb skriver:
    11 maj, 2026 kl. 16:17

    bror varför

  2. Alphabay69 skriver:
    11 maj, 2026 kl. 16:20

    Mycket bra

  3. Lucas skriver:
    11 maj, 2026 kl. 16:48

    Varför sitter hon kvart i riskdagen om hon har varit misstänkt för flera brott. Hon borde istället slutta jobba som politiker

  4. Bb skriver:
    11 maj, 2026 kl. 17:13

    Ut med henne ingen bra förebild. Hon ska inte sitta i riksdagen. Skam för sverige.

