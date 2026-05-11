Rättegång mot Katja Nyberg

Den tidigare sverigedemokraten

Katja Nyberg

jobbar i Sveriges riksdag.

Hon misstänks för flera brott

med droger.

Därför ska det bli

en rättegång mot henne.

Det säger en åklagare.

Katja Nyberg

har varit misstänkt

för brott sedan i januari.

Då stoppade poliser

henne när hon körde sin bil.

Polisernas tester har visat

att Nyberg hade flera droger i kroppen.

Hon hade också en påse

med droger i bilen.

Hon blev av med sitt körkort.

Ändå körde hon bilen senare.

Rättegången mot Katja Nyberg

handlar om flera brott.

Hon är misstänkt för att ha

kört bil olagligt och rattfull.

Hon är också misstänkt

för brott med droger.

Nyberg nekar till de

flesta brotten.

Katja Nyberg var tidigare med

i partiet Sverigedemokraterna.

Men partiet tvingade henne att sluta.

Nu sitter hon kvar i riksdagen

utan att vara med i något parti.

Det kallas politisk vilde.

Det är inte klart när rättegången

mot Nyberg ska vara.

8 SIDOR/TT