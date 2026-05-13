Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Johan Nilsson/TT
Pengar till flyg och jordbruk
Regeringen vill hjälpa
företag för flygplan, bussar
och jordbruk.
Då kan biljetterna på bussar
bli billigare.
Regeringen vill också sänka
skatten ännu mer
på bensin från den 1 juli.
Olja och gas
har blivit mycket dyrare
på grund av kriget i Iran.
Och det går åt massor
av energi från gas
för att tillverka gödsel.
Därför har gödsel blivit dyrare.
Det gör att priset på mat
som odlas kan bli högre.
Flera företag för flygplan
har stoppat tusentals resor
på grund av krisen.
Experter har varnat för att
bränsle till flygplan kan ta slut.
– Företag för flygplan
måste få hjälp så att de inte
får problem under lång tid.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
Regeringen vill att riksdagen
röstar om pengarna
innan sommaren.
SVT skriver att det
handlar om 17,5 miljarder kronor
och att regeringen
ska låna pengarna.
8 SIDOR/TT
Regeringen
- Sveriges statsminister
heter Ulf Kristersson.
Han är ledare
för partiet Moderaterna.
Han är också ledare
för regeringen.
- I regeringen
är det tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
- De jobbar ihop
med partiet
Sverigedemokraterna.
13 maj 2026
Bra det behövs.