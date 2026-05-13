Pengar till flyg och jordbruk

Regeringen vill hjälpa

företag för flygplan, bussar

och jordbruk.

Då kan biljetterna på bussar

bli billigare.

Regeringen vill också sänka

skatten ännu mer

på bensin från den 1 juli.

Olja och gas

har blivit mycket dyrare

på grund av kriget i Iran.

Och det går åt massor

av energi från gas

för att tillverka gödsel.

Därför har gödsel blivit dyrare.

Det gör att priset på mat

som odlas kan bli högre.

Flera företag för flygplan

har stoppat tusentals resor

på grund av krisen.

Experter har varnat för att

bränsle till flygplan kan ta slut.

– Företag för flygplan

måste få hjälp så att de inte

får problem under lång tid.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Regeringen vill att riksdagen

röstar om pengarna

innan sommaren.

SVT skriver att det

handlar om 17,5 miljarder kronor

och att regeringen

ska låna pengarna.

8 SIDOR/TT