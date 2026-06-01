Alla Väljare
Felicia Lund, Matilda Nilsson, Dennis Queen och Ludvig Kraft berättar om sin fritid för Kristina Elding från Lunds kommun. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Jonathan Varnai Nilsson berättar om sitt liv för politikerna Magnus Liljeroth och Helena Falk. Han har hjälp av sin personliga assistent Hassan Asghari som sitter till vänster på bilden. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
De vill bestämma mer
Det har varit ett viktig möte
på biblioteket i området
Klostergården i Lund.
Vuxna med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF,
träffade politiker.
De vuxna med IF
berättade om saker
som behöver ändras
för att livet ska fungera bättre.
– Vi ska kunna göra det vi vill,
säger Dennis Queen som var på mötet.
Flera i gruppen berättar
att det måste bli lättare för dem
att resa till sina aktiviteter på fritiden.
Och de tycker att det måste bli självklart
att få ta med sin hund.
– Vi behöver veta mer om
vad som inte fungerar.
Det säger Helena Falk.
Hon jobbar som politiker
för Vänsterpartiet i Lund.
Hon mötte personer från
Margaretavägens dagliga verksamhet.
Deras lokaler ska byggas om.
Det är redan bestämt.
De som jobbar där
hade velat få vara med
och planera ändringarna
från början.
Många längtar efter
mer grönska och träd
vid den dagliga verksamheten.
Kan det bli så?
Politikern Helena Falk
lovar att undersöka det.
På mötet får gruppen
också träna på att rösta.
I höst kan de rösta
i det riktiga valet.
Att rösta är också ett sätt
att ändra samhället.
– Jag ska rösta
i valet till kommunen,
regionen och riksdagen.
Det är viktigt att säga sin åsikt,
säger Dennis Queen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
1 juni 2026
många kan vara allergiska mot hundar