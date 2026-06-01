De vill bestämma mer

Det har varit ett viktig möte

på biblioteket i området

Klostergården i Lund.

Vuxna med intellektuella

funktionsnedsättningar, IF,

träffade politiker.

De vuxna med IF

berättade om saker

som behöver ändras

för att livet ska fungera bättre.

– Vi ska kunna göra det vi vill,

säger Dennis Queen som var på mötet.

Flera i gruppen berättar

att det måste bli lättare för dem

att resa till sina aktiviteter på fritiden.

Och de tycker att det måste bli självklart

att få ta med sin hund.

– Vi behöver veta mer om

vad som inte fungerar.

Det säger Helena Falk.

Hon jobbar som politiker

för Vänsterpartiet i Lund.

Hon mötte personer från

Margaretavägens dagliga verksamhet.

Deras lokaler ska byggas om.

Det är redan bestämt.

De som jobbar där

hade velat få vara med

och planera ändringarna

från början.

Många längtar efter

mer grönska och träd

vid den dagliga verksamheten.

Kan det bli så?

Politikern Helena Falk

lovar att undersöka det.

På mötet får gruppen

också träna på att rösta.

I höst kan de rösta

i det riktiga valet.

Att rösta är också ett sätt

att ändra samhället.

– Jag ska rösta

i valet till kommunen,

regionen och riksdagen.

Det är viktigt att säga sin åsikt,

säger Dennis Queen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR