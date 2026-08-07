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Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar. Foto: Christine Olsson/TT
Kritik mot Vänsterpartiet
Vänsterpartiet får kritik.
Två av deras politiker i riksdagen
har skrivit brev
till palestinska fångar
som dömts för terror.
Det har tidningen
Expressen avslöjat.
Vänsterpartiets politiker
Ilona Szatmári Waldau
skrev år 2025 ett brev
till en palestinsk fånge.
Han har dömts
för terrorbrott i Israel.
Hon ville visa honom sitt stöd.
Vänsterpartiets politiker
Samuel Gonzales Westling
skrev ett brev
till en palestinsk fånge
som dömts för mordet
på en israelisk soldat.
Vänsterpartiets ledare
Nooshi Dadgostar säger
att breven var ett misstag.
Flera andra partier
kritiserar nu Vänsterpartiet.
De tycker inte partiet
kan vara med i en regering.
Det går inte när de har
politiker som stöttar terrorister,
säger de.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2026
uteslut från partiet!!! man kan inte brevväxla med brottslingar fy!!!jag kommer att rösta på Ulf Kristersson.
Det här är precis sådant som får människor att tappa förtroendet för Vänsterpartiet. Ett parti som vill ha inflytande måste förstå allvaret i vilka signaler deras företrädare skickar.
ut med såna från partiet, dom passar INTE där😡🤢😡🤢🤒🤮
Rösta bort detta kommunistparti med stalinförtecken höj skatterna
Det är värre än mp och s
Ett bankomatparti som består av maskerade stenkastare
Knarkare rånare kriminella i övrigt arbetsskygga element
Gapande och skrikande personer vid torgmöten för sd afs etc dom har inget att komma med en samling
Politiska nollor.
ISLAM ÄR INTE FÖRENLIGT MED
SOCIALISM OCH KOMMUNISM
OKUNSKAPEN POLITISKT
I SVERIGE ÄR STÖRST BLAND MUSLIMER MÅNGA KVINNOR KAN INTE CYCKLA OCH SIMMA
DET FÅR DOM INTE FÖR SINA MÄN MEN NÄR FOLK HAR DRUNKNAT SKYLLER DOM PÅ
SKOLPERSONAL.ATT RÖSTA PÅ
V ÄR MÄNNISKOFIENTLIGT.
Bankomatpartiets ledare
Hon ville inför sommaren förra året att barnfamiljer som var socialbidragstagare skulle få
4000 kronor för semester det visar hur galet det partiet är
Höj skatterna inför nya skatter
Och ställ inga krav på mångkulturbatt utbilda sig och försöka få ett arbete.många mångkulturpersoner har arbete
Trx svarttaxi svartklubbar
Ulf kristerson är en idiot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😠😤🤢
om ni röstar på honom på allt kommer att han allt bli dyare och korupt.
om ni röstar på honom ta er risk!
S och V gör inger ting!!! DE ÄR BRAAAAAAAAAAAAAAA.
m = korupt=gör svergie dum, korupt ,dåligare,
mp=idiot
L=dum
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Vem tycker du???att vi ska rösta på???? Om alla är idioter för dig. ??????