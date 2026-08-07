Kritik mot Vänsterpartiet

Vänsterpartiet får kritik.

Två av deras politiker i riksdagen

har skrivit brev

till palestinska fångar

som dömts för terror.

Det har tidningen

Expressen avslöjat.

Vänsterpartiets politiker

Ilona Szatmári Waldau

skrev år 2025 ett brev

till en palestinsk fånge.

Han har dömts

för terrorbrott i Israel.

Hon ville visa honom sitt stöd.

Vänsterpartiets politiker

Samuel Gonzales Westling

skrev ett brev

till en palestinsk fånge

som dömts för mordet

på en israelisk soldat.

Vänsterpartiets ledare

Nooshi Dadgostar säger

att breven var ett misstag.

Flera andra partier

kritiserar nu Vänsterpartiet.

De tycker inte partiet

kan vara med i en regering.

Det går inte när de har

politiker som stöttar terrorister,

säger de.

8 SIDOR/TT