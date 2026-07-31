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En person får hjälp till en rullstol. Foto: TT
Brist på assistenter
Det är brist på
personliga assistenter i Sverige.
Personliga assistenter
hjälper människor
som inte klarar sig själva.
– Det har blivit svårare
att anställa personliga assistenter.
Det säger Henrik Petrén
i organisationen Fremia.
Många av Fremias medlemmar
jobbar med personlig assistans.
En del assistenter
har kommit från andra länder.
Men nu kan inte längre folk
från länder utanför EU
få tillstånd att jobba
som personlig assistent i Sverige.
Från början av sommaren
är det nya regler.
För att få tillstånd
att jobba i Sverige
måste din lön vara högre
än 33 tusen kronor varje månad.
I 27 arbeten är det okej
med lägre lön.
Det går att få tillstånd
att arbeta ändå.
Det beror på att det
saknas personal i yrkena.
Men för personliga assistenter
är det helt stopp.
Reglerna har ändrats
för att stoppa fusk
med personliga assistenter.
Det säger Johan Forsell
i regeringen.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
Bra det har fuskats länge.
Är lönen efter eller före skatt?
Hej!
Det är lön före skatt.
Hälsningar,
8 Sidor
Fullt av arbetslösa och och annat ledigt folk som inte jobbar. Låt dem göra skäl för sina bidrag. Sverige är ett land som omvärlden under lång tid har förknippat med pålitlighet, jämlikhet, hållbarhet och modernitet.
Så, se till att hjälpa behövande med en j- la fart..