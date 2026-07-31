Brist på assistenter

Det är brist på

personliga assistenter i Sverige.

Personliga assistenter

hjälper människor

som inte klarar sig själva.

– Det har blivit svårare

att anställa personliga assistenter.

Det säger Henrik Petrén

i organisationen Fremia.

Många av Fremias medlemmar

jobbar med personlig assistans.

En del assistenter

har kommit från andra länder.

Men nu kan inte längre folk

från länder utanför EU

få tillstånd att jobba

som personlig assistent i Sverige.

Från början av sommaren

är det nya regler.

För att få tillstånd

att jobba i Sverige

måste din lön vara högre

än 33 tusen kronor varje månad.

I 27 arbeten är det okej

med lägre lön.

Det går att få tillstånd

att arbeta ändå.

Det beror på att det

saknas personal i yrkena.

Men för personliga assistenter

är det helt stopp.

Reglerna har ändrats

för att stoppa fusk

med personliga assistenter.

Det säger Johan Forsell

i regeringen.

8 SIDOR/TT