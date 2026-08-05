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Richard Jomshof i Sverigdemokraterna får kritik efter att han skrivit elakt om en journalist. Foto: M Hjalmarson/TT
Kritik mot Jomshof
Sverigedemokraten
Richard Jomshof får kritik.
Han skrev på sajten X
att Aftonbladets journalist
Anders Lindberg
var en quisling.
Ordet quisling kommer från
politikern Vidkun Quisling från Norge.
När Tyskland tog kontroll
över Norge under andra världskriget
samarbetade Quisling
med de tyska nazisterna.
Efter kriget blev Quisling
dömd till döden.
En domstol dömde honom
för att ha svikit sitt land.
Han var en landsförrädare.
Quisling blev skjuten
av en grupp poliser eller militärer.
De fick jobbet att döda honom.
Richard Jomshof skrev
senare att Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
också var en quisling.
Många är kritiska till att Jomshof
skrev så om en journalist
och en politisk motståndare.
De tycker att det är hot
att skriva som han gör
eftersom Quisling blev dödad.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
har sagt att han ska prata
med Sverigedemokraternas
ledare om det som hänt.
Han säger att det inte är okej
att Jomshof skrev så.
8 SIDOR/TT
5 augusti 2026
Vad menar han ? Kan han inte förklara vad han menar ? Eller prata utan att förstå vad orden betyder !