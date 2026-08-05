Kritik mot Jomshof

Sverigedemokraten

Richard Jomshof får kritik.

Han skrev på sajten X

att Aftonbladets journalist

Anders Lindberg

var en quisling.

Ordet quisling kommer från

politikern Vidkun Quisling från Norge.

När Tyskland tog kontroll

över Norge under andra världskriget

samarbetade Quisling

med de tyska nazisterna.

Efter kriget blev Quisling

dömd till döden.

En domstol dömde honom

för att ha svikit sitt land.

Han var en landsförrädare.

Quisling blev skjuten

av en grupp poliser eller militärer.

De fick jobbet att döda honom.

Richard Jomshof skrev

senare att Socialdemokraternas

ledare Magdalena Andersson

också var en quisling.

Många är kritiska till att Jomshof

skrev så om en journalist

och en politisk motståndare.

De tycker att det är hot

att skriva som han gör

eftersom Quisling blev dödad.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson

har sagt att han ska prata

med Sverigedemokraternas

ledare om det som hänt.

Han säger att det inte är okej

att Jomshof skrev så.

8 SIDOR/TT