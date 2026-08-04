Politiker reser i Sverige

Nu åker många politiker

på resa i Sverige.

De vill få folk att rösta

i valet den 13 september.

På måndagen började

Ulf Kristersson sin resa.

Han är ledare

för partiet Moderaterna.

Sedan förra valet

är han statsminister.

Ulf Kristersson besökte städerna

Eskilstuna och Örebro.

Han pratade om partiets politik.

Ulf Kristersson vill att människor

ska förstå skillnaden

mellan de olika partiernas politik.

Då blir det lättare

att välja parti att rösta på i valet.

Magdalena Andersson är ledare

för partiet Socialdemokraterna.

Hon vill gärna

bli statsminister efter valet.

Magdalena Andersson

började också sin resa på måndagen.

Hon besökte Uppsala,

Gävle och Falun.

I Falun knackade hon på

hemma hos människor för att

prata om partiets politik.

Partiet vill knacka på

hos över en miljon människor

innan valet.

Partiet hoppas att det

ska få fler att rösta på dem.

Den här veckan åker

Sverigedemokraternas

ledare Jimmie Åkesson

till platser i norra Sverige.

8 SIDOR/TT

Det vill partierna göra