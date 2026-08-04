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    Magdalena Andersson reser i Sverige. Hon pratar om Socialdemokraternas politik. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Ulf Kristersson reser i Sverige. Han pratar om Moderaternas politik. Foto: Pontus Lundahl/TT

Politiker reser i Sverige

Nu åker många politiker
på resa i Sverige.
De vill få folk att rösta
i valet den 13 september.

På måndagen började
Ulf Kristersson sin resa.
Han är ledare
för partiet Moderaterna.
Sedan förra valet
är han statsminister.

Ulf Kristersson besökte städerna
Eskilstuna och Örebro.
Han pratade om partiets politik.

Ulf Kristersson vill att människor
ska förstå skillnaden
mellan de olika partiernas politik.
Då blir det lättare
att välja parti att rösta på i valet.

Magdalena Andersson är ledare
för partiet Socialdemokraterna.
Hon vill gärna
bli statsminister efter valet.

Magdalena Andersson
började också sin resa på måndagen.
Hon besökte Uppsala,
Gävle och Falun.

I Falun knackade hon på
hemma hos människor för att
prata om partiets politik.

Partiet vill knacka på
hos över en miljon människor
innan valet.
Partiet hoppas att det
ska få fler att rösta på dem.

Den här veckan åker
Sverigedemokraternas
ledare Jimmie Åkesson
till platser i norra Sverige.

8 SIDOR/TT

Det vill partierna göra

4 augusti 2026

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4 kommentarer
  1. Simona skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 12:10

    Heja SD, heja Jimmie!

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  2. Hej skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 13:32

    Inte så klimatsmart att åka runt hela Sverige, även om de åker tillsammans med bussar.

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  3. JonteBronte skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 14:32

    Jimmie gör så att jag inte röstar på dom. En fet och märklig gubbe

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  4. Vinter skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 16:00

    …plz…8 sidor…tillbaka mina komment/röst på valet, EU – valet 2024…!…

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