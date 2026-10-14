Alla Väljare
Utanför en lokal där folk fick rösta. Foto: Henrik Montgomery/TT
En person misstänkt för valfusk
För en månad sedan
var det val i Sverige.
Efter valet har det varit
mycket prat om fusk.
Poliserna har fått in
många anmälningar om det.
Bland annat anmälde
Stockholms kommun
misstänkt valfusk
i området Järva.
Nu är en person misstänkt
för fusk i det området.
Det kan vara ett brott.
Det berättar tidningen
Aftonbladet.
Det är inte klart
hur det misstänkta fusket
ska ha gått till.
Poliserna undersöker det.
Den misstänkta personen
är inte inlåst.
Sedan tidigare
undersöker poliserna
misstänkt fusk på flera
andra platser i landet.
Det gäller valet
i Borlänge, Landskrona,
Luleå och Piteå.
8 SIDOR
14 oktober 2026
fan det här är därför SD inte vann😤😤😤😤😤😤
Så bra att SD vann😍😍😍
SD är SÄMST
JAG HATTAR SD!!!!!!!!!!!! och det kommer jag alltid att göra!!!
Varför är ni rasister???
hatar SD
Det finns ingen rasism. Bara religionshatare.
Du har dåligt ordförråd dessutom.