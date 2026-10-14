En person misstänkt för valfusk

För en månad sedan

var det val i Sverige.

Efter valet har det varit

mycket prat om fusk.

Poliserna har fått in

många anmälningar om det.

Bland annat anmälde

Stockholms kommun

misstänkt valfusk

i området Järva.

Nu är en person misstänkt

för fusk i det området.

Det kan vara ett brott.

Det berättar tidningen

Aftonbladet.

Det är inte klart

hur det misstänkta fusket

ska ha gått till.

Poliserna undersöker det.

Den misstänkta personen

är inte inlåst.

Sedan tidigare

undersöker poliserna

misstänkt fusk på flera

andra platser i landet.

Det gäller valet

i Borlänge, Landskrona,

Luleå och Piteå.

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