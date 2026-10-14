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En skylt står utomhus. På skylten står det Vallokal. Bakom syns några personer som köar vid ett hus.

Utanför en lokal där folk fick rösta. Foto: Henrik Montgomery/TT

En person misstänkt för valfusk

För en månad sedan
var det val i Sverige.
Efter valet har det varit
mycket prat om fusk.

Poliserna har fått in
många anmälningar om det.

Bland annat anmälde
Stockholms kommun
misstänkt valfusk
i området Järva.

Nu är en person misstänkt
för fusk i det området.
Det kan vara ett brott.
Det berättar tidningen
Aftonbladet.

Det är inte klart
hur det misstänkta fusket
ska ha gått till.
Poliserna undersöker det.
Den misstänkta personen
är inte inlåst.

Sedan tidigare
undersöker poliserna
misstänkt fusk på flera
andra platser i landet.

Det gäller valet
i Borlänge, Landskrona,
Luleå och Piteå.

8 SIDOR

14 oktober 2026

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7 kommentarer
  1. SD fan skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:36

    fan det här är därför SD inte vann😤😤😤😤😤😤

    Svara
  2. lalal skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:39

    Så bra att SD vann😍😍😍

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  3. SD hatare skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:42

    SD är SÄMST

    Svara
  4. SD hatare skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:43

    JAG HATTAR SD!!!!!!!!!!!! och det kommer jag alltid att göra!!!

    Svara
  5. SD hatare skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:45

    Varför är ni rasister???

    Svara
  6. SD hatare skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:46

    hatar SD

    Svara
  7. Ossian skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 16:06

    Det finns ingen rasism. Bara religionshatare.
    Du har dåligt ordförråd dessutom.

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