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Hon är utomhus och håller ett paraply över huvudet.

Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hon vill ha mer tid

Magdalena Andersson
från Socialdemokraterna
försöker ordna en ny
regering i Sverige.

På tisdag klockan 11
ska hon berätta hur det går
för riksdagens ledare talmannen.
Hon har redan bett om mer tid.

Men på tisdag ska hon berätta
om det går bra eller dåligt.
Hon kan också be om mer tid då.

Magdalena Andersson
försöker få fyra partier
att samarbeta.
Partierna är

• Socialdemokraterna
• Miljöpartiet
• Vänsterpartiet
• Centerpartiet

I fredags hade partierna ett möte
om vilka problem Sverige har.
Mötet handlade om jobben,
utsläppen, skola och vård.
Men mötet verkar ha gått dåligt.

Vänsterpartiet och Centerpartiet
är fortfarande inte överens
om vilka som kan vara
med i en regering.
De tycker också olika om ekonomi
och skatter, till exempel.

8 SIDOR/TT

12 oktober 2026

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9 kommentarer
  1. den stränga MAMMAN skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 09:30

    hoppas hon skaffar regering😀😀😀😀😀😀😀😀😀

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  2. petri tanner skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:08

    jag tycker att nyheter är bra faktist

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  3. killen med cykel skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:32

    jag fick timeout igen☹️☹️

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  4. Yin skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:33

    Det är helt galet, partierna är för olika att komma överens och skapa en regering, hur skulle de samarbeta, det kan inte vara bra för landet. och allt för att förhindra Sverigedemokraterna ..

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  5. riktiga elvira skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:33

    mojaga är min brosa

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  6. Baboshka skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:34

    Jag tycker att man både ta sig i rocken och börja jobba på riktigt som jag och mina systrar i Ryssland

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  7. skriver skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 11:19

    hur kan ni få nyheter hela tiden?😮😮😮

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  8. skriver skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 11:20

    kan 8 sid svara mig SNÄLLA🤠

    Svara
  9. SanDiego skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 11:25

    Jag anser att denna situation kräver mer fasthet, skärpa och en högre grad av stränghet av SD för att nå fram till en åtminstone medelväg mellan vänsterpartiet och centern.

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