Hon vill ha mer tid

Magdalena Andersson

från Socialdemokraterna

försöker ordna en ny

regering i Sverige.

På tisdag klockan 11

ska hon berätta hur det går

för riksdagens ledare talmannen.

Hon har redan bett om mer tid.

Men på tisdag ska hon berätta

om det går bra eller dåligt.

Hon kan också be om mer tid då.

Magdalena Andersson

försöker få fyra partier

att samarbeta.

Partierna är

• Socialdemokraterna

• Miljöpartiet

• Vänsterpartiet

• Centerpartiet

I fredags hade partierna ett möte

om vilka problem Sverige har.

Mötet handlade om jobben,

utsläppen, skola och vård.

Men mötet verkar ha gått dåligt.

Vänsterpartiet och Centerpartiet

är fortfarande inte överens

om vilka som kan vara

med i en regering.

De tycker också olika om ekonomi

och skatter, till exempel.

8 SIDOR/TT