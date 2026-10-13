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Hon står och pratar i en mikrofon på en träff med journalister.

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksdagen röstar om henne

På torsdag ska politikerna
i riksdagen rösta om de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister i Sverige.

Hon är ledare för partiet
Socialdemokraterna.

Men Magdalena Andersson
tror att riksdagen kommer
att säga nej till henne.
Det beror på att hon inte
har lyckats ordna en regering.
Det berättade hon i dag tisdag.

Fyra partier har sagt att de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister.
Det är partierna

• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Centerpartiet

Tillsammans har de
fler än hälften av
platserna i riksdagen.

Men Vänsterpartiet kräver
att få vara med i regeringen
tillsammans med
Socialdemokraterna.
Det vägrar Centerpartiet
gå med på.

Magdalena Andersson
tycker nu att Ulf Kristersson
från Moderaterna ska försöka
ordna en regering.

8 SIDOR/TT

Så röstar riksdagen
  • Det är speciellt när riksdagen
    röstar om en statsminister.
  • Det viktiga är inte
    hur många som säger ja.
    Det viktiga är hur många
    som säger nej.
  • Om fler än hälften säger nej
    blir personen inte statsminister.
  • Om riksdagen röstar nej
    fyra gånger till en statsminister
    blir det ett extra val i Sverige.
Den stora salen i riksdagen. Politikerna sitter i sina bänkar.
Politikerna i Sveriges riksdag.
Foto: Pontus Lundahl/TT

13 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. Go Christersson skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 14:16

    YES

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  2. Vinne skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 14:52

    Äntligen, blåa sidan!

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  3. anna skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 15:10

    Ulf Kristersson var en bra stadsminister,honom vill jag ha tillbaka. heja Ulf jag håller tummarna 🤗🤗

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  4. Joker skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 16:52

    Fyra kvinnliga partiledare kan inte enas sinsemellan om hur Sverige ska utvecklas under de kommande fem åren.

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  5. Perra skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 18:03

    Vad ni vill och tycker är bra är skitsamma. Demokrati är Demokrati. De som fick flest röster ska leda landet

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