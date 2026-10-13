Alla Väljare
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Riksdagen röstar om henne
På torsdag ska politikerna
i riksdagen rösta om de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister i Sverige.
Hon är ledare för partiet
Socialdemokraterna.
Men Magdalena Andersson
tror att riksdagen kommer
att säga nej till henne.
Det beror på att hon inte
har lyckats ordna en regering.
Det berättade hon i dag tisdag.
Fyra partier har sagt att de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister.
Det är partierna
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Centerpartiet
Tillsammans har de
fler än hälften av
platserna i riksdagen.
Men Vänsterpartiet kräver
att få vara med i regeringen
tillsammans med
Socialdemokraterna.
Det vägrar Centerpartiet
gå med på.
Magdalena Andersson
tycker nu att Ulf Kristersson
från Moderaterna ska försöka
ordna en regering.
8 SIDOR/TT
- Det är speciellt när riksdagen
röstar om en statsminister.
- Det viktiga är inte
hur många som säger ja.
Det viktiga är hur många
som säger nej.
- Om fler än hälften säger nej
blir personen inte statsminister.
- Om riksdagen röstar nej
fyra gånger till en statsminister
blir det ett extra val i Sverige.
13 oktober 2026
YES
Äntligen, blåa sidan!
Ulf Kristersson var en bra stadsminister,honom vill jag ha tillbaka. heja Ulf jag håller tummarna 🤗🤗
Fyra kvinnliga partiledare kan inte enas sinsemellan om hur Sverige ska utvecklas under de kommande fem åren.
Vad ni vill och tycker är bra är skitsamma. Demokrati är Demokrati. De som fick flest röster ska leda landet