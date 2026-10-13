Riksdagen röstar om henne

På torsdag ska politikerna

i riksdagen rösta om de

vill ha Magdalena Andersson

som statsminister i Sverige.

Hon är ledare för partiet

Socialdemokraterna.

Men Magdalena Andersson

tror att riksdagen kommer

att säga nej till henne.

Det beror på att hon inte

har lyckats ordna en regering.

Det berättade hon i dag tisdag.

Fyra partier har sagt att de

vill ha Magdalena Andersson

som statsminister.

Det är partierna

• Socialdemokraterna

• Vänsterpartiet

• Miljöpartiet

• Centerpartiet

Tillsammans har de

fler än hälften av

platserna i riksdagen.

Men Vänsterpartiet kräver

att få vara med i regeringen

tillsammans med

Socialdemokraterna.

Det vägrar Centerpartiet

gå med på.

Magdalena Andersson

tycker nu att Ulf Kristersson

från Moderaterna ska försöka

ordna en regering.

8 SIDOR/TT