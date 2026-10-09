Alla Väljare

  • WEB_INRIKES

    Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT

  • rodgrona

    Ledarna för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Foton: TT

  • WEB_INRIKES

    Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Jessica Gow/TT

Nya problem för Andersson

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
försöker ordna en ny regering.

Men hon har stora problem
med det.

Socialdemokraterna,
Miljöpartiet,
Centerpartiet och
Vänsterpartiet
fick tillsammans flest
röster i valet.

Men Vänsterpartiet
och Centerpartiet
är inte överens om
vilka som ska vara med
i regeringen.

Nu har Centerpartiet
bjudit in de andra tre partierna
till ett möte på fredag eftermiddag.

Men under torsdagen
kom nyheten
att Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
träffat Kristdemokraternas ledare
Ebba Busch.

De två ledarna
badade bastu tillsammans.

Magdalena Andersson
har också fått andra problem.
En ny undersökning visar
att folk litar mindre på henne nu
jämfört med tidigare.

Undersökningen är gjord
av ett företag som heter Novus.

Magdalena Andersson har länge
varit den politiker
som folk litat på mest.
Men i den nya undersökningen
är det fler som litar på
Moderaternas ledare
Ulf Kristersson.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

9 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. anna skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:55

    jag vill ha omval i Sverige

    Svara
  2. melle skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:42

    }:

    Svara
  3. Katarina Svensson skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:12

    lämna över till Ulf Magda, han är bra och han passar till stadsminister. 😍😘😍

    Svara
  4. Al skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:35

    Magdalena Andersson var inkompetent som Stefan Löfvens minister

    Svara
  5. Sven Olsson skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 15:19

    Det bästa vore omval

    Svara
  6. Vinne skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 15:24

    Blåa sidan tack får vinna

    Svara
  7. Bertil N skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 15:33

    Omval omval omval .tack låt folket säga sitt.och håll kontroll på fusket med valsedlar.

    Svara
  8. M. Thunberg skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 16:23

    Jag hoppas att partiledarna kommer fram till en bra lösning om samarbete. För Sveriges bästa och för demokratin.
    Jag har förtroende för Dig Magda. Du har hög kompetens och kapacitet. Eftertänksam värdighet.

    Svara
  9. Alex skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 20:32

    Heja ulf kristersson hoppas du tar över.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar