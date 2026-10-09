Nya problem för Andersson

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

försöker ordna en ny regering.

Men hon har stora problem

med det.

Socialdemokraterna,

Miljöpartiet,

Centerpartiet och

Vänsterpartiet

fick tillsammans flest

röster i valet.

Men Vänsterpartiet

och Centerpartiet

är inte överens om

vilka som ska vara med

i regeringen.

Nu har Centerpartiet

bjudit in de andra tre partierna

till ett möte på fredag eftermiddag.

Men under torsdagen

kom nyheten

att Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

träffat Kristdemokraternas ledare

Ebba Busch.

De två ledarna

badade bastu tillsammans.

Magdalena Andersson

har också fått andra problem.

En ny undersökning visar

att folk litar mindre på henne nu

jämfört med tidigare.

Undersökningen är gjord

av ett företag som heter Novus.

Magdalena Andersson har länge

varit den politiker

som folk litat på mest.

Men i den nya undersökningen

är det fler som litar på

Moderaternas ledare

Ulf Kristersson.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR