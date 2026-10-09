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Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT
Ledarna för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Foton: TT
Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Jessica Gow/TT
Nya problem för Andersson
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
försöker ordna en ny regering.
Men hon har stora problem
med det.
Socialdemokraterna,
Miljöpartiet,
Centerpartiet och
Vänsterpartiet
fick tillsammans flest
röster i valet.
Men Vänsterpartiet
och Centerpartiet
är inte överens om
vilka som ska vara med
i regeringen.
Nu har Centerpartiet
bjudit in de andra tre partierna
till ett möte på fredag eftermiddag.
Men under torsdagen
kom nyheten
att Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
träffat Kristdemokraternas ledare
Ebba Busch.
De två ledarna
badade bastu tillsammans.
Magdalena Andersson
har också fått andra problem.
En ny undersökning visar
att folk litar mindre på henne nu
jämfört med tidigare.
Undersökningen är gjord
av ett företag som heter Novus.
Magdalena Andersson har länge
varit den politiker
som folk litat på mest.
Men i den nya undersökningen
är det fler som litar på
Moderaternas ledare
Ulf Kristersson.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
9 oktober 2026
jag vill ha omval i Sverige
}:
lämna över till Ulf Magda, han är bra och han passar till stadsminister. 😍😘😍
Magdalena Andersson var inkompetent som Stefan Löfvens minister
Det bästa vore omval
Blåa sidan tack får vinna
Omval omval omval .tack låt folket säga sitt.och håll kontroll på fusket med valsedlar.
Jag hoppas att partiledarna kommer fram till en bra lösning om samarbete. För Sveriges bästa och för demokratin.
Jag har förtroende för Dig Magda. Du har hög kompetens och kapacitet. Eftertänksam värdighet.
Heja ulf kristersson hoppas du tar över.