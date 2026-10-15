Alla Väljare
Magdalena Andersson är ledare för partiet Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Riksdagen sa nej till henne
För en månad sedan
var det val i Sverige.
Socialdemokraterna
blev det största partiet.
Magdalena Andersson
är ledare för
Socialdemokraterna.
I dag torsdag röstade
politikerna i riksdagen.
De röstade om de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister.
Alla partierna röstade nej
utom Socialdemokraterna.
Även om det blev nej nu
kan det bli ja sedan
i en senare röstning.
Det beror på om Andersson
lyckas ordna ett samarbete
med andra partier.
Hittills har hon inte
lyckats med det.
Nu ska riksdagens
ledare talmannen
prata med partierna.
Kanske blir det
Ulf Kristerssons tur
att försöka ordna en regering.
Han är ledare för
partiet Moderaterna.
8 SIDOR/TT
- Det är speciellt när riksdagen
röstar om en statsminister.
- Det viktiga är inte
hur många som säger ja.
Det viktiga är
hur många som säger nej.
- Om fler än hälften säger nej
blir personen inte statsminister.
- Om riksdagen röstar nej
fyra gånger till en statsminister
blir det ett extra val i Sverige.
- 349 personer
är politiker i riksdagen.
15 oktober 2026
Enligt stadsmissionen har fattigdomen ökat från 3% år 2021 till 7% år 2025. Det verkar som att ökande arbetslöshet och minskade bidrag har börjat på att öka fattigdomen. Enligt en del forskare kan ökad fattigdom ge en ökad brottslighet så den moderatledda regeringen kan nu ha ökat brottsligheten i landet.
håller inte med dig alls. hoppas Ulf Kristersson blir stadsmininster .
varför är det ingen som vill bilda regering med Magdalena Andersson 8sidor ????
Hej Mira!
Fyra partier har sagt
att de vill ha
Magdalena Andersson
som statsminister.
Det är partierna:
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Centerpartiet
Tillsammans har de
fler än hälften
av platserna i riksdagen.
Men Vänsterpartiet
kräver att få vara med i regeringen
tillsammans med Socialdemokraterna.
Det vägrar Centerpartiet gå med på.
Därför har det inte gått
att ordna ett samarbete.
Därför röstar de nej
till Andersson nu.
/Vänliga hälsningar från 8 Sidor
Det ä ju så att fler måste jobba. Å har de jobb så blir de inte fattiga. Jobb eller utbilda sig. Praktik kanske man kommer in. Man måste göra som alla andra jobba. Om man vill ha bra liv.
Jävlar sicket drama
Alltså Ulf Kristensson kan fortsätta tills vidare! Men moderaternas politik är otillräckligt också! Sverige har allvarligt problem! Alla orsakade detta! Det är verkligen sammanhållning som Sverige framför allt behöver!!!😔😴😴💛💙💙😎
Sveriges politiker leker med folk
Har inte Magdalena Andersson varit tidigare finansministern och statsminister Stefan Löfven var inte längre , kan de ge en ny statsminister istället för Magdalena Andersson.
Alla länder har allvarliga problem, finns ingen sammanhållning nånstans vad det gäller politik.
En skam för Sveriges riksdag! Och det är dessa människor vi litar på att styra landet 🤮
Dålig. Hoppas på en kvinna statsminister!!:(
Jag håller inte med lilu. Jag håller starkt på kristersson han borde styra landet..
hahahha
Det nästa röst riksdagen 236 säger ja efter två veckor.
Brist på rättvisa, dubbelmoral och felaktig tillämpning av lagen skapar fattigdom och kan bidra till brottslighet. Det handlar inte om höger eller vänster, utan om ansvar och kompetens. Myndigheter måste följa lagen, behandla alla lika och ledas av kunniga personer. Ingen ska stå över lagen, och alla förtjänar ett värdigt liv.