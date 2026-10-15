Riksdagen sa nej till henne

För en månad sedan

var det val i Sverige.

Socialdemokraterna

blev det största partiet.

Magdalena Andersson

är ledare för

Socialdemokraterna.

I dag torsdag röstade

politikerna i riksdagen.

De röstade om de

vill ha Magdalena Andersson

som statsminister.

Alla partierna röstade nej

utom Socialdemokraterna.

Även om det blev nej nu

kan det bli ja sedan

i en senare röstning.

Det beror på om Andersson

lyckas ordna ett samarbete

med andra partier.

Hittills har hon inte

lyckats med det.

Nu ska riksdagens

ledare talmannen

prata med partierna.

Kanske blir det

Ulf Kristerssons tur

att försöka ordna en regering.

Han är ledare för

partiet Moderaterna.

8 SIDOR/TT