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Hon står och pratar med journalist.

Magdalena Andersson är ledare för partiet Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Riksdagen sa nej till henne

För en månad sedan
var det val i Sverige.
Socialdemokraterna
blev det största partiet.

Magdalena Andersson
är ledare för
Socialdemokraterna.

I dag torsdag röstade
politikerna i riksdagen.
De röstade om de
vill ha Magdalena Andersson
som statsminister.

Alla partierna röstade nej
utom Socialdemokraterna.

Även om det blev nej nu
kan det bli ja sedan
i en senare röstning.

Det beror på om Andersson
lyckas ordna ett samarbete
med andra partier.
Hittills har hon inte
lyckats med det.

Nu ska riksdagens
ledare talmannen
prata med partierna.

Kanske blir det
Ulf Kristerssons tur
att försöka ordna en regering.
Han är ledare för
partiet Moderaterna.

8 SIDOR/TT

Så röstar riksdagen
  • Det är speciellt när riksdagen
    röstar om en statsminister.
  • Det viktiga är inte
    hur många som säger ja.
    Det viktiga är
    hur många som säger nej.
  • Om fler än hälften säger nej
    blir personen inte statsminister.
  • Om riksdagen röstar nej
    fyra gånger till en statsminister
    blir det ett extra val i Sverige.
  • 349 personer
    är politiker i riksdagen.
De sitter i bänkarna i riksdagens stora sal.
Politikerna i Sveriges riksdag.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

15 oktober 2026

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16 kommentarer
  1. Regn skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 13:38

    Enligt stadsmissionen har fattigdomen ökat från 3% år 2021 till 7% år 2025. Det verkar som att ökande arbetslöshet och minskade bidrag har börjat på att öka fattigdomen. Enligt en del forskare kan ökad fattigdom ge en ökad brottslighet så den moderatledda regeringen kan nu ha ökat brottsligheten i landet.

    Svara
  2. Andreas skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 14:10

    håller inte med dig alls. hoppas Ulf Kristersson blir stadsmininster .

    Svara
  3. Mira skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 14:16

    varför är det ingen som vill bilda regering med Magdalena Andersson 8sidor ????

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 oktober, 2026 kl. 14:30

      Hej Mira!

      Fyra partier har sagt
      att de vill ha
      Magdalena Andersson 
      som statsminister. 

      Det är partierna:

      • Socialdemokraterna 
      • Vänsterpartiet 
      • Miljöpartiet 
      • Centerpartiet

      Tillsammans har de 
      fler än hälften
      av platserna i riksdagen.

      Men Vänsterpartiet
      kräver att få vara med i regeringen 
      tillsammans med Socialdemokraterna. 
      Det vägrar Centerpartiet gå med på.

      Därför har det inte gått
      att ordna ett samarbete.

      Därför röstar de nej
      till Andersson nu.

      /Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  4. Anonym skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 15:43

    Det ä ju så att fler måste jobba. Å har de jobb så blir de inte fattiga. Jobb eller utbilda sig. Praktik kanske man kommer in. Man måste göra som alla andra jobba. Om man vill ha bra liv.

    Svara
  5. den andra skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 15:46

    Jävlar sicket drama

    Svara
  6. Milenka skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 16:05

    Alltså Ulf Kristensson kan fortsätta tills vidare! Men moderaternas politik är otillräckligt också! Sverige har allvarligt problem! Alla orsakade detta! Det är verkligen sammanhållning som Sverige framför allt behöver!!!😔😴😴💛💙💙😎

    Svara
  7. Ax skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 16:14

    Sveriges politiker leker med folk

    Svara
  8. Anonym skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 16:34

    Har inte Magdalena Andersson varit tidigare finansministern och statsminister Stefan Löfven var inte längre , kan de ge en ny statsminister istället för Magdalena Andersson.

    Svara
  9. Rosa skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 17:38

    Alla länder har allvarliga problem, finns ingen sammanhållning nånstans vad det gäller politik.

    Svara
  10. Lilu skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 17:59

    En skam för Sveriges riksdag! Och det är dessa människor vi litar på att styra landet 🤮

    Svara
  11. Philanthropist skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 18:41

    Dålig. Hoppas på en kvinna statsminister!!:(

    Svara
  12. Min mamma älskar alla barn skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 20:01

    Jag håller inte med lilu. Jag håller starkt på kristersson han borde styra landet..

    Svara
  13. V skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 20:13

    hahahha

    Svara
  14. Abdillahi skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 21:01

    Det nästa röst riksdagen 236 säger ja efter två veckor.

    Svara
  15. KF skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 21:19

    Brist på rättvisa, dubbelmoral och felaktig tillämpning av lagen skapar fattigdom och kan bidra till brottslighet. Det handlar inte om höger eller vänster, utan om ansvar och kompetens. Myndigheter måste följa lagen, behandla alla lika och ledas av kunniga personer. Ingen ska stå över lagen, och alla förtjänar ett värdigt liv.

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