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Elisabeth Thand Ringqvist i mitten. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Thand Ringqvist ger upp
Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
försökte ordna en regering.
Men nu ger hon upp.
Hon vill ha en regering
med fem partier.
• Centerpartiet
• Socialdemokraterna
• Miljöpartiet
• Kristdemokraterna
• Liberalerna
Hon vill att Magdalena Andersson
från Socialdemokraterna
ska vara statsminister.
Nu har Elisabeth Thand Ringqvist
pratat med ledarna
för de andra partierna.
Hon försökte ordna
en sådan regering.
Men det gick inte.
Partierna vill inte.
Kristdemokraterna
och Liberalerna vill inte ha
Magdalena Andersson
som statsminister.
De vill ha Ulf Kristersson
från Moderaterna.
Riksdagens ledare talmannen
ska nu bestämma
vad som ska hända.
Snart kommer han berätta det.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026
Ulf är bäst, jag vill ha honom som stadsminister.
Svarige behöv Magdelna, ulf och jimmy jävla destroy sverige,.
Magdalena är bättre ..
Blågula sidan vinna!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Vad roligt
@sam, varför är det här roligt?
Magdalena är mycket bättre.
SVERIGE POLITIK ✌️
Jag hade velat ha forsell till stadsminister, den pojken vet vad han vill.
Kristersson talar sanning. Maggan ljuger å lurar er allihop med sina löften. Maggan höjer pension med 70 kr å sen minskar bostadstillägg med 470. Stackars fattig pensionä. Som blir ännu fattigare
Maggan ljuger för och Ulf tror han kan. Finns bara Jimmie som klara få rätt på Sverige. Vår framtid
Bäst S .
Dåligt M