Thand Ringqvist ger upp

Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

försökte ordna en regering.

Men nu ger hon upp.

Hon vill ha en regering

med fem partier.

• Centerpartiet

• Socialdemokraterna

• Miljöpartiet

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

Hon vill att Magdalena Andersson

från Socialdemokraterna

ska vara statsminister.

Nu har Elisabeth Thand Ringqvist

pratat med ledarna

för de andra partierna.

Hon försökte ordna

en sådan regering.

Men det gick inte.

Partierna vill inte.

Kristdemokraterna

och Liberalerna vill inte ha

Magdalena Andersson

som statsminister.

De vill ha Ulf Kristersson

från Moderaterna.

Riksdagens ledare talmannen

ska nu bestämma

vad som ska hända.

Snart kommer han berätta det.

8 SIDOR/TT