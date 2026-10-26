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Fyra personer som går i en korridor.

Elisabeth Thand Ringqvist i mitten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Thand Ringqvist ger upp

Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
försökte ordna en regering.
Men nu ger hon upp.

Hon vill ha en regering
med fem partier.

• Centerpartiet
• Socialdemokraterna
• Miljöpartiet
• Kristdemokraterna
• Liberalerna

Hon vill att Magdalena Andersson
från Socialdemokraterna
ska vara statsminister.

Nu har Elisabeth Thand Ringqvist
pratat med ledarna
för de andra partierna.
Hon försökte ordna
en sådan regering.
Men det gick inte.
Partierna vill inte.

Kristdemokraterna
och Liberalerna vill inte ha
Magdalena Andersson
som statsminister.
De vill ha Ulf Kristersson
från Moderaterna.

Riksdagens ledare talmannen
ska nu bestämma
vad som ska hända.
Snart kommer han berätta det.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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12 kommentarer
  1. M skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 13:50

    Ulf är bäst, jag vill ha honom som stadsminister.

    Svara
  2. Jäklar blå / gula skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 14:12

    Svarige behöv Magdelna, ulf och jimmy jävla destroy sverige,.

    Svara
  3. Fakta skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 14:21

    Magdalena är bättre ..

    Svara
  4. Vinne skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 14:27

    Blågula sidan vinna!!

    Svara
  5. Sam skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 15:32

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Vad roligt

    Svara
  6. ❤️Terese i kassan skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 15:47

    @sam, varför är det här roligt?

    Svara
  7. S A skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 15:50

    Magdalena är mycket bättre.

    Svara
  8. Majdi skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 16:26

    SVERIGE POLITIK ✌️

    Svara
  9. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 16:47

    Jag hade velat ha forsell till stadsminister, den pojken vet vad han vill.

    Svara
  10. Anonym skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 18:06

    Kristersson talar sanning. Maggan ljuger å lurar er allihop med sina löften. Maggan höjer pension med 70 kr å sen minskar bostadstillägg med 470. Stackars fattig pensionä. Som blir ännu fattigare

    Svara
  11. BMW kungen skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 18:46

    Maggan ljuger för och Ulf tror han kan. Finns bara Jimmie som klara få rätt på Sverige. Vår framtid

    Svara
  12. Alisha skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 22:34

    Bäst S .
    Dåligt M

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