Alla Väljare
Henrik Landerholm till höger. Foto: Anders Wiklund/TT
Landerholm döms för brott
Henrik Landerholm
slarvade med hemliga papper.
Först var det en rättegång
mot honom i domstolen tingsrätten.
Då blev han friad.
Nu har det varit en rättegång
i domstolen hovrätten.
I den blev han dömd för brott.
Hans straff blir att betala
52 tusen kronor i böter.
Landerholm brukade
jobba åt regeringen
med Sveriges säkerhet.
Men i sitt jobb slarvade han.
Han glömde hemliga papper
på en kursgård.
Sedan slutade han på jobbet.
Jobbet heter
nationell säkerhetsrådgivare.
Henrik Landerholm
fick jobbet år 2022.
Då var det ett nytt jobb.
Regeringen hade bestämt
att jobbet skulle finnas.
Henrik Landerholm
och statsminister
Ulf Kristersson är vänner
sedan de var barn.
I dag är Niclas Kvarnström
nationell säkerhetsrådgivare.
8 SIDOR/TT
19 oktober 2026
har man ett sånt ansvarsfullt arbete så ska man inte slarva med viktiga papper. 😡🤢🤮🤧🤡🤠😰😨