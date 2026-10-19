Landerholm döms för brott

Henrik Landerholm

slarvade med hemliga papper.

Först var det en rättegång

mot honom i domstolen tingsrätten.

Då blev han friad.

Nu har det varit en rättegång

i domstolen hovrätten.

I den blev han dömd för brott.

Hans straff blir att betala

52 tusen kronor i böter.

Landerholm brukade

jobba åt regeringen

med Sveriges säkerhet.

Men i sitt jobb slarvade han.

Han glömde hemliga papper

på en kursgård.

Sedan slutade han på jobbet.

Jobbet heter

nationell säkerhetsrådgivare.

Henrik Landerholm

fick jobbet år 2022.

Då var det ett nytt jobb.

Regeringen hade bestämt

att jobbet skulle finnas.

Henrik Landerholm

och statsminister

Ulf Kristersson är vänner

sedan de var barn.

I dag är Niclas Kvarnström

nationell säkerhetsrådgivare.

8 SIDOR/TT