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Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Anders Wiklund/TT
Hon vill ha nya samarbeten
Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
ska försöka ordna en regering.
Hon och Centerpartiet
vill inte att Vänsterpartiet
eller Sverigedemokraterna
ska få vara med i en regering.
Vänsterpartiet är
långt till vänster i politiken.
Sverigedemokraterna
är långt till höger i politiken.
Centerpartiet vill ha
en regering med partier
som är mer i mitten av politiken.
Partiet vill styra med
• Socialdemokraterna
• Miljöpartiet
• Kristdemokraterna
• Liberalerna
Men de partierna
har också haft svårt
att komma överens.
– Ett sådant samarbete
kan fungera.
Men det är inte troligt
att det blir så.
Det säger Jonas Hinnfors.
Han är expert på politik.
Både Kristdemokraterna
och Liberalerna har tidigare
sagt nej till att styra
med Socialdemokraterna.
Senast måndag den 26 oktober
måste Elisabeth Thand Ringqvist
vara klar.
Om hon inte lyckas
ordna en regering
får en annan ledare
i ett parti försöka.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2026
Hon kanske har bra avsikt men jag tror inte att hon lyckas lösa nånting! Samhälle är splittrad och alla är skyldiga till detta! Framför allt vi måste inte dela oss till svenskar och invandrare!😔
Elisabeth, du har verkligen valt den svåraste nivån i spelet! 🎮
Vi alla har samma problem så vi måste samarbeta! inget fungerar! Folk är frustrerad och alltid bara invandrare är skyldiga till allt! Men de har svårt liv i Sverige! Politikerna måste räkna med alla!
Det innebär halv miljon muslimer, Samer, folk med If som har dåligt betalt, barn som behöver bra grundskolor, ungdomar som studerar och behöver framtid i Sverige annars de lämnar landet! Situation är allvarligt faktisk!😴