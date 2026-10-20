Hon vill ha nya samarbeten

Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

ska försöka ordna en regering.

Hon och Centerpartiet

vill inte att Vänsterpartiet

eller Sverigedemokraterna

ska få vara med i en regering.

Vänsterpartiet är

långt till vänster i politiken.

Sverigedemokraterna

är långt till höger i politiken.

Centerpartiet vill ha

en regering med partier

som är mer i mitten av politiken.

Partiet vill styra med

• Socialdemokraterna

• Miljöpartiet

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

Men de partierna

har också haft svårt

att komma överens.

– Ett sådant samarbete

kan fungera.

Men det är inte troligt

att det blir så.

Det säger Jonas Hinnfors.

Han är expert på politik.

Både Kristdemokraterna

och Liberalerna har tidigare

sagt nej till att styra

med Socialdemokraterna.

Senast måndag den 26 oktober

måste Elisabeth Thand Ringqvist

vara klar.

Om hon inte lyckas

ordna en regering

får en annan ledare

i ett parti försöka.

8 SIDOR/TT