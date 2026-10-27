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Poliserna misstänker fusk i valet i Borlänge. Foto: Johan Nilsson/TT
Tre misstänkta för fusk
Poliserna i Borlänge
undersöker om det
har varit fusk i valet.
Nu är tre personer
misstänkta för fusk.
Det säger åklagaren
som jobbar med poliserna.
Personerna kan bland annat
ha betalat människor
för att rösta på
politiker i Vänsterpartiet.
Det är inte tillåtet att göra det.
Poliserna undersöker nu
om det har hänt.
Undersökningen började
efter att politikern
Mohamed Abdulkadir Ali
i Vänsterpartiet
fått så många röster
att han kom in i riksdagen.
Över 600 människor
som röstade i valet
hade satt ett kryss
för hans namn.
Det är inte känt
vilka tre personer
som är misstänkta för fusk.
Mohamed Abdulkadir Ali
har sagt att han inte är misstänkt.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2026
Korruption i Sverige?!? 😔
Mycket dåligt gjort att köpa röster.