Alla Väljare

En person bläddrar i sedlar till valet. Bara personens hädner syns.

Poliserna misstänker fusk i valet i Borlänge. Foto: Johan Nilsson/TT

Tre misstänkta för fusk

Poliserna i Borlänge
undersöker om det
har varit fusk i valet.

Nu är tre personer
misstänkta för fusk.
Det säger åklagaren
som jobbar med poliserna.

Personerna kan bland annat
ha betalat människor
för att rösta på
politiker i Vänsterpartiet.
Det är inte tillåtet att göra det.
Poliserna undersöker nu
om det har hänt.

Undersökningen började
efter att politikern
Mohamed Abdulkadir Ali
i Vänsterpartiet
fått så många röster
att han kom in i riksdagen.

Över 600 människor
som röstade i valet
hade satt ett kryss
för hans namn.

Det är inte känt
vilka tre personer
som är misstänkta för fusk.

Mohamed Abdulkadir Ali
har sagt att han inte är misstänkt.

8 SIDOR/TT

27 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Neia skriver:
    27 oktober, 2026 kl. 10:19

    Korruption i Sverige?!? 😔

    Svara
  2. Andreas skriver:
    27 oktober, 2026 kl. 10:25

    Mycket dåligt gjort att köpa röster.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar