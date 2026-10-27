Tre misstänkta för fusk

Poliserna i Borlänge

undersöker om det

har varit fusk i valet.

Nu är tre personer

misstänkta för fusk.

Det säger åklagaren

som jobbar med poliserna.

Personerna kan bland annat

ha betalat människor

för att rösta på

politiker i Vänsterpartiet.

Det är inte tillåtet att göra det.

Poliserna undersöker nu

om det har hänt.

Undersökningen började

efter att politikern

Mohamed Abdulkadir Ali

i Vänsterpartiet

fått så många röster

att han kom in i riksdagen.

Över 600 människor

som röstade i valet

hade satt ett kryss

för hans namn.

Det är inte känt

vilka tre personer

som är misstänkta för fusk.

Mohamed Abdulkadir Ali

har sagt att han inte är misstänkt.

8 SIDOR/TT