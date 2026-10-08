Äntligen öppnas dörren

När jag var liten firade

vi alltid julafton i huset

där min pappa var barn.

På julafton var en dörr

mer magisk än de andra.

Det var dörren mot gården.

Det var genom den tomten

skulle komma.

Vi barn väntade och väntade.

Precis när det kändes

som att vi inte klarade

av att vänta längre,

knackade någon på dörren.

– Tomten är här!

ropade vi.

Alla blev helt fnissiga,

även de vuxna.

Det var länge sedan nu.

Julen har förlorat sin magi

och jag tror inte på

tomten längre.

Nu när jag är vuxen finns

ett annat datum

och en annan dörr

som jag längtar efter.

Det är nästan lika magiskt.

Dagen är i oktober då

Svenska Akademien

ska berätta vem som får

Nobels pris i litteratur.

Dörren är den som finns

i Börssalen

i Svenska Akademiens hus

i Gamla stan i Stockholm.

Jag har sett den dörren

på tv i många år.

Ändå är minuterna innan

dörren öppnas

och vi får veta som vinner

lika pirriga varje gång.

Och när dörren till sist öppnas

vill jag nästan ropa.

– Tomten är här!

I dag klockan 13 är det dags.