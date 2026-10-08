Krönika
Mats Malm är Svenska Akademiens ledare. Foto: Henrik Montgomery/TT
Äntligen öppnas dörren
När jag var liten firade
vi alltid julafton i huset
där min pappa var barn.
På julafton var en dörr
mer magisk än de andra.
Det var dörren mot gården.
Det var genom den tomten
skulle komma.
Vi barn väntade och väntade.
Precis när det kändes
som att vi inte klarade
av att vänta längre,
knackade någon på dörren.
– Tomten är här!
ropade vi.
Alla blev helt fnissiga,
även de vuxna.
Det var länge sedan nu.
Julen har förlorat sin magi
och jag tror inte på
tomten längre.
Nu när jag är vuxen finns
ett annat datum
och en annan dörr
som jag längtar efter.
Det är nästan lika magiskt.
Dagen är i oktober då
Svenska Akademien
ska berätta vem som får
Nobels pris i litteratur.
Dörren är den som finns
i Börssalen
i Svenska Akademiens hus
i Gamla stan i Stockholm.
Jag har sett den dörren
på tv i många år.
Ändå är minuterna innan
dörren öppnas
och vi får veta som vinner
lika pirriga varje gång.
Och när dörren till sist öppnas
vill jag nästan ropa.
– Tomten är här!
I dag klockan 13 är det dags.
8 oktober 2026
Roligt men jag tror inte på tomten mer heller.
Det var mycket roligare när man trodde på tomten.
Det var goda tider.