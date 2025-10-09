Kultur
László Krasznahorkai från Ungern får årets Nobelpris i litteratur. Foto: Matt Dunham/TT
Han får priset i litteratur
Författaren László Krasznahorkai
från Ungern får
årets Nobelpris i litteratur.
Det berättade Svenska Akademien
på torsdagen.
László Krasznahorkai är 71 år.
Han kommer från den
ungerska staden Gyula.
László Krasznahorkai
är känd för att skriva svåra böcker
med mycket långa meningar.
En mening kan vara 18 sidor lång.
Böckerna är ofta deppiga
men de kan också vara roliga.
Den första boken
han skrev var Satantango.
Den kom år 1985.
Det är fortfarande den mest kända.
I boken får vi följa
några människor i en ungersk by.
Det regnar hela tiden.
Husen i byn ruttnar.
Alla luktar illa.
Människorna super och dansar.
Flera av László Krasznahorkais
böcker har blivit filmer.
Han har ofta samarbetat
med Béla Tarr från Ungern
som gör filmer.
Filmen Satantango är
över sju timmar lång.
Nobelpriset är på
elva miljoner kronor.
Det delas ut av kungen
den 10 december i Stockholm.
Sveriges Radio har pratat med
en glad László Krasznahorkai
efter att han fick veta om priset.
– Jag är lugn och väldigt nervös,
sa han till radion.
9 oktober 2025
