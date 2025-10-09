Han får priset i litteratur

Författaren László Krasznahorkai

från Ungern får

årets Nobelpris i litteratur.

Det berättade Svenska Akademien

på torsdagen.

László Krasznahorkai är 71 år.

Han kommer från den

ungerska staden Gyula.

László Krasznahorkai

är känd för att skriva svåra böcker

med mycket långa meningar.

En mening kan vara 18 sidor lång.

Böckerna är ofta deppiga

men de kan också vara roliga.

Den första boken

han skrev var Satantango.

Den kom år 1985.

Det är fortfarande den mest kända.

I boken får vi följa

några människor i en ungersk by.

Det regnar hela tiden.

Husen i byn ruttnar.

Alla luktar illa.

Människorna super och dansar.

Flera av László Krasznahorkais

böcker har blivit filmer.

Han har ofta samarbetat

med Béla Tarr från Ungern

som gör filmer.

Filmen Satantango är

över sju timmar lång.

Nobelpriset är på

elva miljoner kronor.

Det delas ut av kungen

den 10 december i Stockholm.

Sveriges Radio har pratat med

en glad László Krasznahorkai

efter att han fick veta om priset.

– Jag är lugn och väldigt nervös,

sa han till radion.

